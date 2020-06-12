Erciyes Anadolu Holding'in cirosu yüzde 6,5 arttı - Son Dakika

Erciyes Anadolu Holding'in cirosu yüzde 6,5 arttı

Erciyes Anadolu Holding'in 2019 ilk çeyreğinde 2,847 milyon TL'si olan cirosu yüzde 6,5'lik artışla 2020 ilk çeyreğinde 3,33 milyon TL'ye yükseldi.

Erciyes Anadolu Holding'in cirosu yüzde 6,5 arttı, System.String[]

Erciyes Anadolu Holding'in 2019 ilk çeyreğinde 2,847 milyon TL'si olan cirosu yüzde 6,5'lik artışla 2020 ilk çeyreğinde 3,33 milyon TL'ye yükseldi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Korona virüs dolayısı ile zorlu bir pandemi sürecinden geçmiş olmamıza rağmen hedeflerimizi gerçekleştirerek ulaştığımız finansal büyüme ve kararlılıkla ülkemize katma değer katmaya devam ediyoruz" dedi.

Holding binasında gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, 797 şirketin TMSF kayyumluğunda yönetildiğini söyledi. Şirketlere devletin emaneti olarak baktıklarını ifade eden Gülal, "Malumunuz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, FETÖ aidiyeti tespit edilen şirketlerin TMSF kayyumluğunda yönetilmesine karar verildi. Bu manada an itibariyle 797 şirket TMSF kayyumluğunda yönetiliyor. Bunların öz kaynakları 26,1 milyar TL, aktif büyüklükleri 61 milyar TL seviyesinde ve çalışan sayımız da an itibariyle 40 bin 686 seviyesinde. Daha evvel ifade etmiştim, biz bu şirketleri devraldığımız andan itibaren bize devletin emaneti olarak baktık. Bu şirketlere hiçbir zaman FETÖ şirketi gözüyle bakmadık bakmayacağız da. Bu şirketler katma değer üretmeye, istihdam sağlamaya devam edecekler. Bu politikayla bu günlere geldik, bu süreçte de gönül rahatlığıyla ifade edebilirim bu şirketler toplam olarak gerek öz kaynak gerekse aktif olarak yüzde 43 seviyesinde büyüdü. Bunlar içerisinde büyük gruplarımız var, Erciyes Anadolu Holding bu büyük gruplarımızdan bir tanesi" dedi.

"Ciro yüzde 6,5 artış gösterdi"

Erciyes Anadolu Holding'in 2020 yılı ilk çeyreğindeki finansal sonuçlarını değerlendiren Gülal, cironun yüzde 6,5 artış gösterdiğini ifade etti. Gülal, "Temel politikamız Türkiye ekonomisine güç vermeye devam edeceğiz şeklinde. Toplam ciro rakamlarımız 2019'un ilk çeyreğinde 2,847 milyon TL ciroyla tamamladık. 2020'nin ilk çeyreğinde bu rakam 3 milyar 33 milyon TL seviyesine çıktı. Burada yüzde 6,5 seviyesinde bir artışımız söz konusu. Toplam ihracatımız 2019'un ilk çeyreğinde 91 milyon dolar iken hemen hemen aynı bir rakamla 2020'nin ilk çeyreğinde de 90 milyon dolar ciro sağladık. İnşallah bu yıl içerisinde 450 milyon dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Bunu sağlayacağız diye tahmin ediyorum. Holdingimizin banka durumuna baktığımızda 2019'un yıl sonunda 280 milyon dolar bankalarda paramız mevcut iken şuan 260 milyon dolar bankalarda mevduatımız var. Gerek kur farkından gerekse enerji yatırımlarında kullanılması üzerine bir azalma oldu. Tabi pandemİ sürecinin 20 günlük kısmı ilk çeyreğimize denk geldi. Biraz kendi imkanlarımızı kullanarak süreci yürütme durumunda kaldık. O sebeple de mevduat rakamlarımız biraz azaldı. Bu veriler ışığında rahatlıkla ifade edebilirim ki TMSF kayyumluğunda yönetilen gruplarda şöyle bir özellik var; toplam 12 tane büyük grubumuz var, bu 12 grubun aktif içerisindeki payı yüzde 85 seviyesinde. Dolayısıyla bütün konsantrasyonumuz bu 12 büyük grup üzerinde. Bu büyük grupların başında da Erciyes Anadolu Holding geliyor. 2019 rakamları gayet iyiydi, son derece güzel büyüme yakalamıştık. Yine 2020'nin ilk çeyreği itibariyle de işlerimiz gayet iyi durumda. Şimdi takip ediyorum, ciro itibariyle de geçen senenin yüzde 70'i seviyesindeyiz. Dolayısıyla biz 2020'yi en kötü ihtimalle 2019'un ciro rakamıyla tamamlayacağız diye tahmin ediyorum. Milletin emanetine millet adına vaziyet etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erciyes Anadolu Holding ile ilgili Yargıtay kararının yıl sonuna kadar onanacağını tahmin ettiklerini aktaran Gülal, "Hukuki süreçle alakalı bir yorum yapmak istemem. Türkiye bir hukuk devleti. Zaman zaman iade kararı verilen şirketlerimiz var. Mahkeme kararı bize ulaştığı andan itibaren karara uyarak şirketleri sahiplerine iade ediyoruz. Özellikle büyük gruplarla ilgili de müsadere kararları var. Şahsen kararların onanacağını ve kararların kesinleşeceğini tahmin ediyorum. Biz sürpriz yaşamayacağımızı ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

"Himmetdede Koza Altın 2030'a kadar çalışmaya devam edecek"

Kayseri'nin Himmetdede bölgesinde bulunan Koza Altın'ın yılda 11 ton altın üretimi yaptığını, muhtemelen 2030'a kadar çalışılmaya devam edileceğini altını çizen Başkan Gülal, "Bizim altın üretimi yaptığımız 5 tesisimiz var. Bu tesislerimizden bir tanesi de Himmetdede'de. Toplamda 2019'da üretimimizi 11 ton gibi bir rakamla rekor seviyesinde kapattık. Koza Altın'ın stratejik öneme sahip bir şirketimiz. Çünkü altın hem ülke ekonomisi hem de dünya ekonomisi için önemli. Merkez Bankamız da artık altın rezervleri üzerinden politika yürütme iradesi ortaya koydu. Yılda 38 ton altın üretiliyor ülkenin tamamında. Hemen hemen 3'te birini Koza üretiyor. Koza Altın'ın bu süreçte hem karlılığı çok iyi seviyede, 1,8 milyar TL karla kapattı. Devraldığımızdan bu güne de özellikle aktif olarak 5,4 milyar seviyesindeydi 2016 yılı itibariyle. Şuan 9,7 milyar TL seviyesine geldi. Yüzde 78 seviyesinde büyüdü. Önemli bir de istihdam sağlıyoruz burada. Devraldığımızda bin 754 kişi çalışıyordu, şuanda 2 bin 438 kişi çalışıyor. Hem Koza Altın tarafı hem Erciyes Anadolu Holding tarafında başımız dik bir şekilde duruma vaziyet ediyoruz. Hukuki süreçlerinin tamamlanmasını teminen de önümüzdeki süreçte yeni bir politika oluşturarak temel ekonomi içerisinde tutmaya gayret edeceğimizi ifade ediyorum. Himmetdede'de rezerv azalması diye bir endişemiz söz konusu olabilir mi? Maden çıkarıyoruz, madenin kendini yenileyebilme şansı yok. Rezerv orada olduğu sürece bu faaliyet devam edecek. Koza Altın Grubu'nun elinde 108 işletme120 tane de arama ruhsatı var. Bu arama çalışmalarıyla alakalı ciddi çalışmalarımız var. Civarda bir takım rezerv tespitlerimiz var. Eğer oradan yeterli rezervi temin edersek Himmetdede'ye taşıyarak işleme söz konusu olacak. Şuanki kısa vadede Himmetdede'de bir sorun görünmüyor. Muhtemelen 2030'a kadar Himmetdede çalışmaya devam edecek" diye konuştu.

"Virüsleri öldüren kumaşı dünyada ilk Boyteks üretti"

Virüsleri öldüren kumaşı dünyada ilk Erciyes Anadolu Holding tarafından üretildiğini aktaran Muhiddin Gülal, "Boyteks antiviral kumaş üretti. Antiviral kumaş, her türlü virüsü öldüren kumaş. Bu Almanya'da belgelendi, Erciyes Üniversitesi de bunu kabul etti. Bu antiviral kumaşı yatak üretiminde kullanmaya başladık. Maskelerimizde kullanıyoruz. Bu Covid-19 sürecinin aslında holdingimize kattığı güzel işlerden birisi oldu. Antiviral kumaş üreten ilk patent bizde zannediyorum" dedi. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin ise antiviral kumaş hakkında bilgiler vererek; "Bu kumaş antiviral kumaş, antibakteriyel değil. Dünyada bilinen iki tür virüs var, bunlardan bir tanesi zarflı bir tanesi zarfsız. Bu kumaş; zarflı, zarfsız bütün virüsleri öldürüyor. Covid, orta gruptaki bir virüs. Elimizdeki maske bırakın Covid'i üst gruptaki virüsleri bile öldürüyor. Bununla ilgili Almanya'da bir tane enstitüden rapor almıştık. O raporu Erciyes Üniversitesi'nde test ettirdik ve onaylattık. Bütün belgelerimiz elimizde ve dünyada ilk bu işi biz yaptık" dedi.

Basın toplantısının ardından Başkan Gülal ve CEO Ertekin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. TMSF'ye bağlı kurumlarda Erciyes Anadolu Holding de dahil hukuki durumlarında değişiklik olup olmadığı sorusuna TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Tüm elimizdeki yapı ile ilgili olarak hukuki süreçler devam ediyor. Erciyes Anadolu Holding ile ilgili olarak da 1. derece mahkemesi müsadere kararı verdi. İstinaf bu kararı onadı ve şuanda Yargıtay aşamasında. İnşallah yıl sonu bitmeden kararın onanmasını bekliyoruz. Diğer büyük gruplarda da Yargıtay aşamasında olanlar var, istinaf aşamasında olanlar var ama bu süreç içerisinde kararı kesinleşmiş bir durum söz konusu değil" şeklinde cevap verdi.

"Holding Kayseri'de kalıyor"

Holding'in İstanbul'a taşınıp taşınmayacağı sorusuna ise CEO Ertekin, "Aile holding merkezini İstanbul'a taşımayı planlamış, hazırlıklarını da yapmış. Ama Muhittin Başkan'ın kesin talimatı var. Taş yerinde ağırdır, holding Kayseri'de kalıyor" dedi. - KAYSERİ

Anadolu Grubu, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 07:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erciyes Anadolu Holding'in cirosu yüzde 6,5 arttı - Son Dakika Ekonomi

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