Erciyes bu sezon 250 bin kayakçıyı ağırladı - Son Dakika

Erciyes bu sezon 250 bin kayakçıyı ağırladı

06.05.2021 11:17
Erciyes bu sezon 250 bin kayakçıyı ağırladı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulamaya konulan master plan sayesinde uluslararası standartlara kavuşan Erciyes Kayak Merkezi, bu sezon 250 bin kayakçıya ev sahipliği yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulamaya konulan master plan sayesinde uluslararası standartlara kavuşan Erciyes Kayak Merkezi, bu sezon 250 bin kayakçıya ev sahipliği yaptı.

Önceki yıllarda bol oksijenli dağ havasında vakit geçirmek isteyen günübirlik ziyaretçilerle birlikte 2 milyonun üzerinde vatandaşa hizmet veren Erciyes, bu yıl salgın dolayısıyla daha çok kentte konaklayan yerli ve yabancı kayakseverleri ağırladı.

Özellikle yurt dışından direkt uçuşlarla Erciyes'e gelen yabancı kayakçılar kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistleri, snowboard ve çeşitli kış aktivitelerinin yapıldığı Erciyes'i tercih etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murad Cahit Cıngı, bu sezon da daha önce olduğu gibi aralık ayından nisan sonuna kadar kayak severlere Erciyes'te hizmet verebildiklerini söyledi.

Bu sezon verimli ve güzel bir kar yağışı yaşandığını aktaran Cıngı, "Geçen yıl Kovid-19 ülkemizde görülmeye başlayınca bu sezonun nasıl geçeceğini çok merak ediyorduk. Bu yüzden belirsiz dengeler yönetmek zorunda kaldık. Buna rağmen her türlü ihtimale karşı hazırlık yaptık. Sezon başlamadan Kovid-19'a karşı tedbirlerimizi aldık. Hem kayak merkezimizde hem de merkezimizdeki işletmelerde her türlü tedbiri aldık. Sezon tahmin ettiğimizden daha iyi geçti." diye konuştu.

Cıngı, dünyada ilk kez "Güvenli kayak sertifikası" alan merkez olduklarını ve salgın şartlarına rağmen iyi bir sezon geçirmelerine bu sertifikayı uluslararası camiada tanıtmalarının çok önemli katkı sağladığını belirtti.

Bu sezon Erciyes'e yurt dışından yoğun talep olduğunu vurgulayan Cıngı, şunları kaydetti:

"Yılbaşı haftasında 13 direkt uçuşla misafirlerimiz Erciyes'e geldi. Nisan ayının sonuna kadar her hafta 3-4 uçak Erciyes'e kayakçı taşıdı. Özellikle batı illerimizde sokağa çıkma kısıtlamasından sıkılan vatandaşlarımız da Erciyes'i tercih etti. Salgın kaynaklı çok sayıda engele rağmen çok şükür iyi bir sezon geçirdik. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Kayseri ve civar illerdeki vatandaşlarımıza hizmet veremedik. Bu yüzden günübirlik gelen misafir sayımızda çok ciddi düşüşler oldu. Ama kayakçı sayısına baktığımız zaman geçen yıla oranla ocak ayında bir düşüş yaşansa da bu düşüşü şubat ve mart ayındaki artışlarla kapatmış olduk."

Cıngı, bu yıl daha çok kayakseverlere hizmet verdiklerini, bir kayak merkezinin asli misafirlerinin aslında kayakçılar olduğunu dile getirdi.

"Günübirlik ziyaretçilerde ciddi bir düşüş olsa da kayakçı sayısında Erciyes, geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirdi diyebiliriz." diyen Cıngı, şöyle devam etti:

"Bu sezon Erciyes'te 250 bin insan kayak yaptı. Tabii ki bu milyonlarca kez turnike dönüşünü getirdi. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı günübirlik ziyaretçi sayımız çok düşüktü. Geçen sezon toplamda 2 milyon 200 bin misafir ağırlamıştık. Bu sezon salgından dolayı Erciyes'e bir önceki sezona göre daha az ziyaretçi geldi."

"Kentte 500 milyon liralık konaklama bütçesi oluştu"

Cıngı, Erciyes'e gelen misafirlerin kente kattığı ekonomik desteğin her geçen gün arttığını, işletmelerin de sezondan memnun kaldıklarını aktardı.

Erciyes'e yapılan yatırımların işletmeler üzerinden kente sağladığı katkıyı net bir şekilde görebildiklerini ifade eden Cıngı, şunları kaydetti:

"Bizim yapmış olduğumuz tespitlere göre Erciyes'e gelen misafirler kentte 500 milyon liralık konaklama bütçesi oluşturdu. Şehir ekonomisinde ise toplamda yaklaşık 1 milyar liraya yakın bir ekonomi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bunun içinde havalimanından Erciyes'e çalışan taksi ücretinden tutun Kayseri'den dönen misafirlerin buradan hediyelik bir şeyler götürmesi de var. Kayseri gibi bir Anadolu şehrine tarihinde ilk defa kayak turizmi için direkt uçuşlarla yabancı misafirlerin gelmesi Erciyes Master Planı'nın hedefine ulaştığının açık bir göstergesidir."

Kayak Merkezi, Kayseri, Erciyes, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes bu sezon 250 bin kayakçıyı ağırladı - Son Dakika


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