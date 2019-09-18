Son Dakika Haberleri: Erciyes Cup
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Erciyes Cup

45 dakika önce

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup basketbol turnuvasının ikinci maçında Bellona Kayseri Basketbol ile İzmit Belediyespor karşılaştı.

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Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup basketbol turnuvasının ikinci maçında Bellona Kayseri Basketbol ile İzmit Belediyespor karşılaştı.


Kadir Has Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Bellona Kayseri Basketbol 55-81 kaybetti.


Salon. Kayseri Kadir Has


Hakemler: Sertan Kırklar, Emir Can Özkan, Muhammed Turp


Bellona Kayseri Basketbol: Gülse Uğur (4), Beril Albayrak (3) Claudia Perisa (8), Ceyda Kozluca (4), Ayşegül Günay (9), Sanem Gamze Seren (11), Luca Ivanovic (4), Shacobia Barbee (10), Gizem Sezer (2)


İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu (15), Ezgi Manlacı, Avery Warley (10), Yasemin Mules (4), Gizem Yavuz (8), Monika Grigalauskyte (7), Nazlı Bircan Gökdemir (6), Sasa Cado (20), Melek Yusufoğlu (11)


Periyotlar: 1.Periyot: 14-19 (İzmit Belediyespor lehine) 2.Periyot: 12-21 (İzmit Belediyespor lehine) 3.Periyot: 10-15 (İzmit Belediyespor lehine) 4.Periyot: 19-26 (İzmit Belediyespor lehine)


Devre: 26-40 (İzmit Belediyespor lehine) - KAYSERİ

basketbol, Kayseri, Erciyes, İzmit, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:02 Kaynak: İHA
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