Erciyes CUP 13.kez oynanacak

Kayseri'de 13. kez Erciyes CUP basketbol turnuvası düzenlenecek.



Kayseri'de Bellona Kayseri Basketbol önderliğinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Her yıl geleneksel olarak organize edilen Erciyes CUP, bu yıl 13. kez oynanacak.



4 takımın katılacağı Erciyes Cup 17 Eylül 2019 Salı günü start alacak, 19 Eylül 2019 Perşembe günü sona erecek. Turnuvaya Bellona Kayseri Basketbol, Adana Basketbol, Çukurova Basketbol, İzmit Belediyespor takımları katılacak.



Kadir Has Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak 4'lü turnuvanın maç programı şu şekilde:



17 Eylül 2019 Salı



16: 00 Adana Basketbol-Çukurova Basket



18: 00 Bellona Kayseri-İzmit Bel.spor



18 Eylül Çarşamba



16: 00 İzmit Bel.spor-Çukurova Basket



18: 00 Bellona Kayseri-Adana Basketbol



19 Eylül Perşembe



14: 00 Adana Basketbol-İzmit Bel.spor



16: 00 Bellona Kayseri-Çukurova Basket - KAYSERİ