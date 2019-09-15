Son Dakika Haberleri: Erciyes CUP 13.kez oynanacak
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Erciyes CUP 13.kez oynanacak

1 saat önce

Kayseri'de 13. kez Erciyes CUP basketbol turnuvası düzenlenecek.

Erciyes CUP 13.kez oynanacak, System.String[]

Kayseri'de 13. kez Erciyes CUP basketbol turnuvası düzenlenecek.


Kayseri'de Bellona Kayseri Basketbol önderliğinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Her yıl geleneksel olarak organize edilen Erciyes CUP, bu yıl 13. kez oynanacak.


4 takımın katılacağı Erciyes Cup 17 Eylül 2019 Salı günü start alacak, 19 Eylül 2019 Perşembe günü sona erecek. Turnuvaya Bellona Kayseri Basketbol, Adana Basketbol, Çukurova Basketbol, İzmit Belediyespor takımları katılacak.


Kadir Has Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak 4'lü turnuvanın maç programı şu şekilde:


17 Eylül 2019 Salı


16: 00 Adana Basketbol-Çukurova Basket


18: 00 Bellona Kayseri-İzmit Bel.spor


18 Eylül Çarşamba


16: 00 İzmit Bel.spor-Çukurova Basket


18: 00 Bellona Kayseri-Adana Basketbol


19 Eylül Perşembe


14: 00 Adana Basketbol-İzmit Bel.spor


16: 00 Bellona Kayseri-Çukurova Basket - KAYSERİ

basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:53 Kaynak: İHA
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