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Erciyes Cup 2.Gün

10 dakika önce

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup basketbol turnuvasının ikinci gününde Bellona Kayseri Basketbol ile Adana Basketbol karşılaştı.

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Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup basketbol turnuvasının ikinci gününde Bellona Kayseri Basketbol ile Adana Basketbol karşılaştı. Müsabakayı Bellona Kayseri Basketbol 81-65 kazandı.


Salon: Kadir Has


Hakemler: İsmail Binbir, Eyyüp Ayhan, Ali Tecirli


Bellona Kayseri Basketbol: Gülse Uğur (5), Beril Albayrak (6), Claudia Perisa (13), Şevval Karlıtekin, Fatma Dikmen (2), Ceyda Kozluca (2), Ayşegül Aladağ (3), Gamze Zeren (3), Kennedy Burkee (21), Luca Ivankovic (8), Shacobia Barbee (8), Gizem Sezer (10)


Adana Basketbol: Melis Uğur, Nur Dabakoğlu (8), Sera Özelçi, Maryana Ivashchanka (5), Nuran Tutsak (10), Sevgi Tonguç (7), Alexis Prince (26), Eline Dikeoulaku (9)


Periyotlar: 1.Periyot: 17-17 (Berabere) 2.Periyot: 28-12 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 3.Periyot: 25-19 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 4.Periyot: 11-17 (Adana Basketbol lehine)


Devre: 45-29 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) - KAYSERİ

basketbol, Bellona, Erciyes, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:56 Kaynak: İHA
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