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Erciyes Cup 2.Gün

1 saat önce

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup basketbol turnuvasının ikinci gününde İzmit Belediyespor ile Çukurova Basketbol karşılaştı.

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Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup basketbol turnuvasının ikinci gününde İzmit Belediyespor ile Çukurova Basketbol karşılaştı. Müsabakayı İzmit Belediyespor 75-60 kazandı.


Salon: Kadir Has


Hakemler: Sertan Kırklar, Emircan Özkan, Muhammed Turp


İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu (8), Ezgi Manlacı (3), Avery Warley (12), Yasemin Güneş, Gizem Yavuz (15), Monika Girigalauskyte (15), Nazlı Bircan (2), Sasa Cado (18), Melek Yusufoğlu (2)


Çukurova Basketbol: Şevval Akala (5), Melis Talay (7), Ivaslonjsak (2), Gabriela Marginean (12), Meltem Avcı (6), Raushan Gültekin (3), İlayda Güner (6), Leonar Rodriguez (7), Nia Coffey (12)


Periyotlar: 1.Periyot: 17-19 (Çukurova Basketbol lehine) 2.Periyot: 19-11 (İzmit Belediyespor lehine) 3.Periyot: 19-16 (İzmit Belediyespor lehine) 4.Periyot: 20-14 (İzmit Belediyespor lehine)


Devre: 36-30 (İzmit Belediyespor lehine) - KAYSERİ

basketbol, Çukurova, Erciyes, İzmit, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:20 Kaynak: İHA
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