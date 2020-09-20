Erciyes Cup fikstürü belli oldu - Son Dakika

Erciyes Cup fikstürü belli oldu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Cup'ta maç programı belli oldu.

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Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Cup'ta maç programı belli oldu.

Bellona Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da 24-25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak turnuvanın fikstürü belli oldu.

Turnuvada Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Nesibe Aydın, İzmit Belediyespor ve Fenerbahçe

takımları mücadele edecek.

Erciyes Cup'un maç programı şu şekilde:

24.09.2020 Perşembe

13: 00 Beşiktaş-Hatay B.B.spor

16: 00 Bellona Kayseri-Nesibe Aydın

19: 00 İzmit Belediyespor-Fenerbahçe

25.09.2020 Cuma

13: 00 Beşiktaş-Nesibe Aydın

16: 00 Hatay B.B.spor- İzmit Belediyespor 19: 00 Fenerbahçe-Bellona Kayseri

26.09.2020 Cumartesi

11: 00 İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın

14: 00 Beşiktaş-Fenerbahçe

17: 00 Bellona Kayseri-Hatay B.B.spor - KAYSERİ

Beşiktaş, Bellona, Kayseri, Erciyes, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erciyes Cup fikstürü belli oldu - Son Dakika Spor

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