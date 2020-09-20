Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Cup'ta maç programı belli oldu.
Bellona Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da 24-25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak turnuvanın fikstürü belli oldu.
Turnuvada Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Nesibe Aydın, İzmit Belediyespor ve Fenerbahçe
takımları mücadele edecek.
Erciyes Cup'un maç programı şu şekilde:
24.09.2020 Perşembe
13: 00 Beşiktaş-Hatay B.B.spor
16: 00 Bellona Kayseri-Nesibe Aydın
19: 00 İzmit Belediyespor-Fenerbahçe
25.09.2020 Cuma
13: 00 Beşiktaş-Nesibe Aydın
16: 00 Hatay B.B.spor- İzmit Belediyespor 19: 00 Fenerbahçe-Bellona Kayseri
26.09.2020 Cumartesi
11: 00 İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın
14: 00 Beşiktaş-Fenerbahçe
17: 00 Bellona Kayseri-Hatay B.B.spor - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:39 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Erciyes Cup fikstürü belli oldu - Son Dakika Spor