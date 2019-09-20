Son Dakika Haberleri: Erciyes Cup Final günü
Son Dakika Spor Haber

Erciyes Cup Final günü

16 dakika önce

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup Basketbol turnuvasının son gününde Adana Basketbol ile İzmit Belediyespor karşılaştı.

Erciyes Cup Final günü, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup Basketbol turnuvasının son gününde Adana Basketbol ile İzmit Belediyespor karşılaştı. Müsabakayı İzmit Belediyespor 69-80 kazandı.


Salon: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Sertan Kırklar, Eyyüp Ayhan, Ali Baran Tecirli


Adana Basketbol: Melis Uçar, Nihan Dabakoğlu (2), Sera Özelçi (3), Maryana Ivashchanka (20) Nuran Tutsak (2) Sevgi Tonguç (14) Alexis Prince (21) Eline Dikeoulaku (7)


İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu (8), Defne Paylar, Ezgi Manlacı (2), Avery Warley (6), Yasemin Güneş (8), Gizem Yavuz (4), Monika Girigalauskyte (15), Nazlı Bircan (10), Sasa Cado (21), Melek Yusufoğlu (6)


Periyotlar: 1.Periyot: 14-18 (İzmit Belediyespor lehine) 2.Periyot: 11-21 (İzmit Belediyespor lehine) 3. Periyot: 22-17 (Adana Basketbol lehine) 4.Periyot: 22-24 (İzmit Belediyespor lehine)


Devre: 25-39 (İzmit Belediyespor lehine)


Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup turnuvasının ilk gününde Bellona Kayseri Basketbol'u 81-55 mağlup eden İzmit Belediyespor, ikinci günde Çukurova Basketbol'u 75-60 yendi. Son günde de Adana Basketbol'u mağlup eden İzmit Belediyespor, turnuvada 3'te 3 yaptı. - KAYSERİ

basketbol, Kayseri, Erciyes, İzmit, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kahramanmaraş yazıcıoğlu'nun yeri 1,5 kilometreye kadar tespit edilmiş
DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı Beşiktaş'ta Victor Ruiz sakatlandı, Abdullah Avcı yıkıldı! Beşiktaş taraftarı isyan etti: Fikret Orman istifa

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 08:55:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciyes Cup Final günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]