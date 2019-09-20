Son Dakika Haberleri: Erciyes Cup şampiyonu İzmit oldu
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Erciyes Cup şampiyonu İzmit oldu

23 dakika önce

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup basketbol turnuvasında şampiyon İzmit Belediyespor oldu.

Erciyes Cup şampiyonu İzmit oldu, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup basketbol turnuvasında şampiyon İzmit Belediyespor oldu.


Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımının ev sahipliğinde gerçekleştirilen 13.Erciyes Cup basketbol turnuvası sona erdi.


Kadir Has Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan müsabakalar neticesinde İzmit Belediyespor şampiyon oldu. Turnuvanın ilk gününde Bellona Kayseri Basketbol'u 81-55, ikinci günde Çukurova Basketbol'u 75-60 yenen İzmit Belediyespor final gününde de Adana Basketbol'u mağlup ederek şampiyon oldu.


Turnuvada ikinciliği 2 galibiyet ile Çukurova Basketbol elde ederken, ev sahibi ekip Bellona Kayseri Basketbol üçüncü oldu. Adana Basketbol ise turnuvada dördüncülük elde etti.


Şampiyon İzmit Belediyespor'un plaketini Kayseri Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam verdi. Çukurova Basketbol takımının plaketini Bellona Kayseri Basketbol kulüp başkanı Ömer Yağmur verdi. Bellona Kayseri basketbol takımının üçüncülük plaketini TBF Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Şerbetçioğlu verdi. Adana Basketbol takımının katılım plaketini ise Bellona Kayseri Basketbol takımı İdari Menajeri Fikri Gençaslan verdi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:33 Kaynak: İHA
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