Erciyes Cup'ta Şampiyon İzmit Belediyesi

Kayseri'de gerçekleştirilen 13. Erciyes Cup Turnuvası'na katılan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı 3'te 3 yaparak şampiyon oldu.



İzmit Belediyespor, 16-19 Eylül tarihleri arasında devam eden 13. Erciyes Cup Turnuvası'na katıldı. Üç gün süren turnuvada İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ilk gün Bellona Kayseri Basketbol'u 81-53, ikinci gün Çukurova Basketbol'u 75-60 ve turnuvanın son gününde Adana Basketbol'u 80-69 yenerek turnuvayı şampiyon olarak tamamlandı. Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 26-30 Eylül tarihlerinde Çukurova Cup turnuvasına katılacak.



İzmit Belediyespor'un Erciyes Cup'ı şampiyon olarak tamamlamasının ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "13. Erciyes Cup Turnuvası'nda Adana Basketbol takımını 69-80 yenerek turnuvada namağlup olarak şampiyon olan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımızı canı gönülden kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum. Tebrikler periler" ifadelerini kullanarak takımı tebrik etti. - KOCAELİ