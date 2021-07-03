Erciyes Dağ Maratonu'na katılan sporcu hayatını kaybetti

Maratona, Muammer Çam'ın oğlunun da katıldığı bildirildi.

5'inci Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun 25 K etabına sabah saatlerinde start verildi. Yarışa Ankara 'dan katılan emekli astsubay Muammer Çam, 25 kilometrelik etabın 11'inci kilometresinde fenalaştı. Çam'a ilk müdahaleyi yarışa katılan doktorlar yaptı. Çağırılan sağlık ekipleri, Çam'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

KAYSERİ'de 5'inci Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu 25 K etabında yarışan Muammer Çam (52), koşu sırasında hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Çam'ın oğlunun da aynı maratonda yarıştığı belirtildi.

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