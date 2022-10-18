Erciyes Dağı beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika
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Erciyes Dağı beyaz örtüyle kaplandı

18.10.2022 20:26

Erciyes Dağı beyaz örtüyle kaplandı Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı, yağan kar ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Erciyes Dağı beyaz örtüyle kaplandı

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı, yağan kar ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Ülkenin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'na sağanak yağmurun ardından gece saatlerinde yağan kar zirveyi beyaza bürüdü. Kar yağışı, 3 bin 917 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nda 3 bin metreye kadar etkili olurken kar kalınlığı ise 10 santime kadar ulaştı.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre Erciyes Dağı'nda hissedilen sıcaklık 6 derece olarak ölçüldü.

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Türkiye, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes Dağı beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciyes Dağı beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika
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