Ülkenin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'na sağanak yağmurun ardından gece saatlerinde yağan kar zirveyi beyaza bürüdü. Kar yağışı, 3 bin 917 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nda 3 bin metreye kadar etkili olurken kar kalınlığı ise 10 santime kadar ulaştı.

Kaynak: İHA

Toros Dağları, Türkiye, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erciyes Dağı beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

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