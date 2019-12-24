Erciyes Dağı için planlama toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış sezonunu açan Erciyes Dağı için planlama toplantısı düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, her açıdan daha iyi hizmet vermek için dayanışma içinde çalıştıklarını ifade etti.

Erciyes'in uluslararası standartlarda ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu, güvenlik, temizlik, alt yapı ve sağlık açısından en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Uyum kültürünün en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlara destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Jandarma Komutanlığı, Erciyes AŞ, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD yöneticileri katıldı.

Toplantıda, Erciyes'te sezon boyunca herhangi bir sorun yaşanmaması için alınabilecek tedbirler görüşüldü.