Son Dakika Haberleri: Erciyes Dağı'na 50 Yataklı Yeni Otel

Erciyes Dağı'na 50 Yataklı Yeni Otel

2 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezine 50 yataklı otel yapılacağını bildirdi.

Erciyes Dağı'na 50 Yataklı Yeni Otel, System.String[]
Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezine 50 yataklı otel yapılacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, kayak merkezinin cazibesini gerçekleştirecekleri yeni projelerle artıracaklarını belirtti.

Turizm altyapısını geliştireceklerini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu amaçla ilk etapta 50 yataklı yeni bir otel inşası için proje hazırlıyoruz. Farklı ülkelerden kış turizmi için Erciyes'i tercih eden turistlere yönelik projeler hayata geçireceğiz. Örneğin 50 yatak kapasiteli, konferans salonları ile her türlü organizasyonun gerçekleştirileceği sosyal alanları, kapalı spor merkezleri, havuzu ve tematik alanı olan lokantası bulunan bir proje hazırlıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:28 Kaynak: AA

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