Erciyes Dağı'na kar yağdı - Son Dakika

Kayseri'de, Erciyes Dağı ile kayak merkezinin bulunduğu alan beyaza büründü.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde 3 bin 916 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapıda tesislerin bulunduğu bölgede de kar yağışı görüldü.

Kayseri kent merkezinde de gece 6 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 17 derece ölçüldü.