Erciyes Dağı'na lavanta ekildi - Son Dakika
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Erciyes Dağı'na lavanta ekildi

19.10.2022 19:48
Erciyes Dağı'na lavanta ekildi

Kayseri'de Erciyes Dağı'na 5 bin lavanta ekildi.

Kayseri'de Erciyes Dağı'na 5 bin lavanta ekildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes turizmine katkı sağlamak amacıyla Vali Gökmen Çiçek'in talimatlıyla çeşitli projeler yürütülüyor.

Merkez Melikgazi ilçesi Erciyes Mahallesi'nde bulunan hazine arazisinde 6 bin metrekare alana 5 bin adet lavanta ekimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programa vali yardımcıları Mehmet Sadık Tunç ve Şemseddin Erkaya ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Erciyes Dağı'na lavanta ekildi - Son Dakika

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