İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programa vali yardımcıları Mehmet Sadık Tunç ve Şemseddin Erkaya ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Gökmen Çiçek, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erciyes Dağı'na lavanta ekildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.