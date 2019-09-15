KAYSERİ'de, Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı'na kar yağdı. Erciyes'in zirvesi olan 3 bin 917 metreye geceden itibaren yağan kar, zirveyi beyaza bürüdü.

Bu arada, Kayseri kent merkezinde hava sıcaklığı 16, Erciyes'in zirvesinde ise sıfırın altında 1 derece oldu.