Son Dakika Haberleri: Erciyes dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
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Erciyes dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

22 dakika önce

KAYSERİ'de, Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Erciyes dağı'na mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

KAYSERİ'de, Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı'na kar yağdı. Erciyes'in zirvesi olan 3 bin 917 metreye geceden itibaren yağan kar, zirveyi beyaza bürüdü.

Bu arada, Kayseri kent merkezinde hava sıcaklığı 16, Erciyes'in zirvesinde ise sıfırın altında 1 derece oldu.

Türkiye, Kayseri, Erciyes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:54 Kaynak: DHA
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