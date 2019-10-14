Son Dakika Haberleri: Erciyes Dağı'nda bulunan manyetik alan sürücüleri şaşırtıyor
Son Dakika Güncel Erciyes Dağı'nda bulunan manyetik alan sürücüleri şaşırtıyor

Erciyes Dağı'nda bulunan manyetik alan sürücüleri şaşırtıyor

1 saat önce

Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Gereme mevkiinde bulunan manyetik alan nedeniyle araçların kendiliğinden hareket ettiğini gören sürücüler şaşkınlık yaşıyor.

Erciyes Dağı'nda bulunan manyetik alan sürücüleri şaşırtıyor, System.String[]

Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Gereme mevkiinde bulunan manyetik alan nedeniyle araçların kendiliğinden hareket ettiğini gören sürücüler şaşkınlık yaşıyor.


Erciyes Dağı'nın Develi ilçesi yamacındaki Gereme mevkiinde bulunan manyetik alanda çalışmayan araçların kendiliğinden hareket etmesi ve yokuş yukarı çıkması sürücüleri ve görenleri şaşırtıyor. Manyetik alanda aracın kendiliğinden hareket etmesini görmek isteyen araç sürücüsü Mahmut Kılınç, "Erciyes'in eteklerindeyiz. Erciyes'in güney tarafında, Develi tarafındayız. Gereme dediğimiz yerdeyiz. Burada bir alan var ki arabanın vitesini boşa aldığımız zaman yukarı doğru çıkıyor. Elbette Allah'ın kudreti bu şekilde. Arabayı boşa alıyoruz, kapatıyoruz motoru araba kendiliğinden rampa yukarı çıkıyor" diye konuştu.


Aracın çalışmadığı halde kendiliğinden rampa yukarı çıkmasına şaşırdığını ifade eden Mahmut Kılınç, "Bu bölgede manyetik alan olduğunu söylediler, biz de gelip burada çalışmayan bir aracın kendiliğinden nasıl rampa yukarı çıktığını test etmiş olduk diye konuştu. - KAYSERİ

Mahmut Kılınç, Kayseri, Erciyes, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:23 Kaynak: İHA
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