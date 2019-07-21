Son Dakika Haberleri: Erciyes Dağı'nda yaralanan dağcı tedavi altına alındı
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Erciyes Dağı'nda yaralanan dağcı tedavi altına alındı

26 dakika önce

Kayseri'deki Erciyes Dağı'na tırmanan dağcılardan biri yaralandı.

Erciyes Dağı'nda yaralanan dağcı tedavi altına alındı, System.String[]
Kayseri'deki Erciyes Dağı'na tırmanan dağcılardan biri yaralandı. Yaralanan dağcı JAK ve 112 ekiplerince dağdan indirilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle bir grup dağcı Erciyes Dağı'na Hacılar kısmından sabahın erken saatlerinde tırmanışa geçti. Tırmanış sırasında Şeytanderesi mevkiinde kadın bir dağcı kafasından yaralandı. Yapılan ihbar sonrasında dağcılarla irtibata geçen 112 ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri buluşma noktası belirledi.

Jandarma Arama Kurtarma ve 112 ekipleri buluşma noktasında yaralı dağcı ve arkadaşları ile buluştu. Yaralı dağcıya ilk müdahale buluşma yerinde 112 ekiplerince yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı dağcı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ
Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:17 Kaynak: İHA
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