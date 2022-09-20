Erciyes Dağı'ndaki nefes kesen kurtarma operasyonu kameraya yansıdı - Son Dakika
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Erciyes Dağı'ndaki nefes kesen kurtarma operasyonu kameraya yansıdı

20.09.2022 20:11

Kayseri Erciyes Dağı'nda üzerlerine kaya yuvarlanması sonucu 1 dağcının öldüğü, 1 dağcının da yaralandığı olayda jandarma arama kurtarma ekiplerinin dağcıların yanına ulaştığı ve kurtardığı anların nefes kesen görüntüleri paylaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü İ.K. (42) ve U.B. (43) Erciyes Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Şahıslar inişe geçtiği sırada 3 bin 500 metre rakımdaki Hörgüç mevkiinde üzerlerine kaya parçaları düşmesi sonucu yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine JAK, AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına ait helikopter tarafından bulundukları yerden alınan İ.K. ve U.B. sağlık ekiplerine teslim edildi.

JAK'ın nefes kesen operasyonu kamerada

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde U.B.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, İ.K. ise yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KURTARMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan, Jandarma Genel Komutanlığı da, jandarma arama kurtarma ekiplerinin dağcıların yanına ulaştığı ve kurtardığı anların görüntüsünü paylaştı.

Erciyes Dağı'ndaki 1 dağcının öldüğü olayın kurtar operasyonu görüntüleri nefes kesti
Erciyes Dağı'ndaki 1 dağcının öldüğü olayın kurtar operasyonu görüntüleri nefes kesti
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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Jandarma, Erciyes, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erciyes Dağı'ndaki nefes kesen kurtarma operasyonu kameraya yansıdı - Son Dakika

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