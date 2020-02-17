Erciyes Dağı, uluslararası spor organizasyonlarının adresi haline geldi - Son Dakika

Dünya standartlarındaki pistleri, modern tesisleri, konaklama ve kolay ulaşım imkanlarıyla Erciyes Dağı, uluslararası alanda pek çok spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla Türkiye'nin en iyilerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi, kayakseverlerin yanı sıra farklı branşlardaki sporcuları da ağırlıyor.

2015 yılında Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Snowboard Avrupa Kupası'nın düzenlendiği Erciyes Kayak Merkezi, 2016, 2017 ve 2018'de de FIS Snowboard Dünya Kupası'na, 9 Şubat 2020'de de Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) tarafından düzenlenen Erciyes 2020 Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

2017-2018 ve 2019'da Kar Voleybolu Avrupa Kupası'na ev sahipliği yapan Erciyes Dağı'nda bugünlerde ise 12-15 Mart'ta yapılacak 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'na katılacak sporcuları ağırlamanın heyecanı yaşanıyor.

Erciyes'te, Snowkite Dünya Kupası, Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, dağ ve yol bisikleti yarışmaları gibi şampiyonalar da düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Dağı'na yaptığı yatırımların uluslararası standartlarda bir kayak merkezinin doğmasına vesile olduğunu söyledi.

Uluslararası federasyonların büyük sportif müsabakalar yapılacağı zaman altyapı şartı koştuğunu ifade eden Cıngı, pistin eğiminin, teleferiklerin kalitesinin yanı sıra karlama ünitelerinin bulunması, yeterli organizasyonun olması, bir dağ yönetiminin olması gibi birtakım şartlar öne sürüldüğünü belirtti.

3 yıl boyunca Kar Voleybolu Dünya Turu'nun Türkiye ayağı Erciyes'te

Erciyes Kayak Merkezi'nin uluslararası standartlara sahip olduğunu vurgulayan Cıngı, şunları kaydetti:

"2012 yılında dağ işletmeciliğine başladık. 2015 yılında da ilk Avrupa kupamızı Kayseri'ye almıştık. Ardından da Uluslararası Kayak Federasyonuna artık dünya kupalarına ev sahipliği yapmak istediğimizi ilettik. Onlar da şartları çok zorlayarak Erciyes'in kalitesine güvenerek bize dünya kupaları verdi. Çok şükür dünya kupalarına ev sahipliği yaptık. Dolayısıyla biz uluslararası birçok faaliyete alışmış ve organizasyon kabiliyeti de yakalamış olduk."

Erciyes'te 12-15 Mart'ta 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'nun yapılacağını anımsatan Cıngı, 3 yıl boyunca Dünya Kar Voleybolu Kupası Türkiye ayağının Erciyes'te olacağını kaydetti.

Snowkite Dünya Kupası mart ayında yapılacak

Cıngı, Erciyes Dağı'nın ormansız olması ve uçsuz bucaksız pistlerinin bulunması sebebiyle paraşüt kayağı diye tabir edilen "snowkite" içinde çok ideal olduğunu aktardı.

"Dünyada bu sporu yapan bir kitle var. Her yıl Erciyes'e geliyorlar." diyen Cıngı, şöyle konuştu:

"Bu gerçeği görünce biz Uluslararası Snowkite Federasyonuyla irtibata geçtik. Erciyes'te snowkite dünya kupaları yaptık. Bu yıl da mart ayı içinde yine dünya kupası yapacağız. Bizim hedefimiz özellikle büyük organizasyonlar almak. Bu maddi şartlara da bağlı. Olimpiyat hedefimiz her zaman olmak zorunda. Hedefimiz, kısa vadede değil ama ilerisi için Erciyes'te kış olimpiyatı düzenlemek. Olimpiyat dediğiniz şeyin milyar dolarlar seviyesine varan maliyeti var. Bu sadece Erciyes ya da Kayseri ile olabilecek bir şey değil, milli bir mesele. Devletin araya girmesiyle destek olmasıyla, uluslararası lobi faaliyetleriyle gerçekleşen bir hadise."