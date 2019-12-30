Erciyes Dağı yolunda tipide mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciyes Dağı yolunda tipide mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti - Son Dakika

Erciyes Dağı yolunda tipide mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti

6 saat önce

Kayseri'de tipi nedeniyle Erciyes Dağı yolunda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.

Kayseri'de tipi nedeniyle Erciyes Dağı yolunda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.

Erciyes Kayak Merkezi'ne gidenlerin bindiği bir minibüs ile otomobil, tipi nedeniyle Hacılar Kapı yolunda mahsur kaldı.

İhbar üzerine, bölgeye Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iki araçta mahsur kalan vatandaşları güvenli bölgeye götürdü.

Bu arada hasarlı kazaların da yaşandığı yolda ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Öte yandan kent merkezinde soğuk ve rüzgarlı hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın en yüksek 6, en düşük sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Erciyes Dağı yolunda tipide mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:37 Kaynak: AA
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