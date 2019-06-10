Erciyes Dağı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi için çalışmalar başlıyor

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Türk Milli Takımı'na yapılan saygısızlığın ardından İzlanda'dan ilk açıklama geldi

Fatih Altaylı'dan havalimanındaki rezaletle ilgili çarpıcı yorum: Görüntü komik, ayıp bir şey yok