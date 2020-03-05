'Erciyes Dermatoloji Zirvesi' düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Erciyes Dermatoloji Zirvesi' düzenlendi - Son Dakika

'Erciyes Dermatoloji Zirvesi' düzenlendi

6 saat önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ)Tıp Fakültesi ile Kayseri Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği tarafından düzenlenen 'Erciyes Dermatoloji Zirvesi' başladı.

'Erciyes Dermatoloji Zirvesi' düzenlendi, System.String[]

Erciyes Üniversitesi (ERÜ)Tıp Fakültesi ile Kayseri Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği tarafından düzenlenen 'Erciyes Dermatoloji Zirvesi' başladı.


Bir otelde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız ile çok sayıda akademisyen katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektör Yardımcısı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Murat Borlu, etkinlik hakkında bilgiler verdi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız'ın konuşmasının ardından etkinliğin son açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Dermatoloji Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Rektör Çalış: "Üniversitemiz, 42 yıllık kökleri ve gelenekleri olan bir üniversitedir. Tıp fakültemiz başta olmak üzere birçok fakültemizin üniversitemizin araştırma üniversitesi olmasında katkısı var. Kayseri sanayi, ticaret, turizm şehridir. Ama aynı zamanda Kayseri eğitim ve bilim şehridir. Bu toplantılar vesilesi ile özellikle Dermatoloji alanında dünyadaki son gelişmelerin tatlılaşacağı ve bilgi ile tecrübelerin aktarılacağı, yeni araştırmaların ortaya çıkacağını ümit ediyorum" diye konuştu.


Açılış konuşmalarının ardından 'Erciyes Dermatoloji Zirvesi' Alerjik Hastalıklar konusunda sunumlar ile devam etti. Etkinlik, 7 Mart 2020 Cumartesi günü sona erecek. - KAYSERİ

Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:44 Kaynak: İHA
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