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Erciyes'e 75 milyon TL'lik Yüksek İrtifa Kamp Merkezi - Son Dakika

Erciyes'e 75 milyon TL'lik Yüksek İrtifa Kamp Merkezi

07.09.2021 15:29
Erciyes'e 75 milyon TL'lik Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde altı futbol sahası başta olmak üzere 5 yeni projenin daha temelini attı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde altı futbol sahası başta olmak üzere 5 yeni projenin daha temelini attı. Başkan Büyükkılıç, temel atma töreninde, buradaki çalışmaların tamamlandığında tüm tesislerinin tamamının toplam 75 milyon TL'ye mal olacağını vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve geçtiğimiz yıl 25 Ağustos'ta yaklaşık bin 850 metre rakımda 2 futbol sahası ile hizmet vermeye başlayan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bölgesinde olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, altı adet futbol sahası, atletizm pisti ve fitness merkezinin temeli atıldı. Temel atma törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkan Vekili Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ile üst düzey belediye yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan temel atma töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in bağrında bin 850 metre yükseklikten seslendiğini belirterek, Erciyes Kayak Merkezi'nin dünya standartlarında bir kayak merkezi olduğunu ifade etti. Büyükkılıç, böyle bir merkezi sadece 4 ay hizmete sunmak yerine, burada yapılan çalışmalarla 12 aya çıkarmanın yollarını aradıklarını, bu açıdan yüksek irtifa merkezi olarak gerekli ön çalışmasını yapıp, spor adamlarına, tıp otoriterlerine, fizyologlara, spor hekimlerine de bu işi paylaşarak, 1850 metre yüksekliği onaylattıklarını söyledi. Geçen sene 2 sahanın tamamlandığını, yeni projelerle birlikte futbolcuların olmazsa olmazı bir spor kompleksini ortaya çıkaracaklarını belirten Başkan Büyükkılıç, "Temelini atacağımız olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, altı adet futbol sahası, jimnastik salon tesisleri ve fitness merkezi olmak üzere çalışmalar hızla devam ediyor. Burası ulaşım açısından hem Hacılar, hem Melikgazi, hem de Develi bölgesinden rahatlıkla ulaşacak konum ve durumda" dedi. Büyükkılıç, Erciyes'te yapılan çalışmaların sadece futbol odaklı olmadığını söyleyerek, Erciyes'i 2019-20 kış sezonunda 200 bini kayakçı, toplam 2 milyon 200 bin kişinin, 2020-21 kışında ise 220 bini kayakçı ve toplam 750 bin kişinin ziyaret ettiğini paylaştı. Başkan Büyükkılıç, pandemiden dolayı rakamlarda azalma olduğunu hatırlatarak, "Pandemi deyince aşınızı vurdurmayı unutmayın. Bugün de benim randevum var, dördüncü doz aşımı Biontech olarak vurulacağım. Erciyes Dağı'mızda şu an 10 otel var. 4 otel de inşaat aşamasında. Seneye 2 bin yatak kapasitesine ulaşacak, hedefimiz 5 bin yatak kapasitesine ulaşmasıdır. Erciyes'in, kayak ve turizm merkezi üzerinden bu şehre getirisi tam 1 milyar TL'ye ulaşmıştır. Yani 100 milyon Euro bir kazanım elde ediliyor. İşte turizm denilen, kazan kazan politikasının en güzel örneği" diye konuştu. Erciyes'te kış turizminin yanı sıra yapılan onlarca festival, spor etkinlikleri ve yayla turizmi ile 12 ay sporun merkezi olma yolunda çalışmalar yaptıklarından bahseden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Türkiye'nin ilk ve tek downhill bisiklet parkurlarının bulunduğu Erciyes Bike Park yarışı, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Engelsiz Erciyes Günleri ve ülkemizin sembolü haline gelen 5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Dağ Maratonu gibi önemli etkinliklere imza attık. Maraton dedik, 12 Eylül'de profesyonel Kayseri yarı maratonu yapılacağını duyurmak isterim. Dünyada ilgi çeken yerler arasına bulunan Erciyes Kayak Merkezi dünyanın en önemli turizm sitesi Tripadvisor tarafından 2020 Travellers Choice ödülüne layık görüldü. Yani en seçkin kayak merkezi oldu. Türkiye'de kurulan ilk dağ yönetim şirketi Erciyes A.Ş. profesyonelce yönetim anlayışı sergileyen bir kayak merkezi olarak anılmaya başlandı. Dünyanın en büyük sertifikalandırma kuruluşu Bureau Veritas tarafından dünyada ilk defa 'Güvenli Kayak Merkezi' sertifikasını yine Erciyes'imiz elde etti. Kızak ve kayak sporuna alternatif olarak yapılabilecek spor branşları arasına buz patenini de ekledi. Kısacası etkinlikler saymakla bitmiyor."

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin şehir merkezine 20, havaalanına 25 ve Kapadokya'ya ise 50 dakikalık mesafede bulunduğun belirterek, "Merkezde kamp yapan ilk takım Samsunspor oldu. Kayserispor ile hazırlık maçı da yapan Samsunspor futbolcuları ve yönetimi tesislerden hayranlıklarını dile getirerek ayrıldı. Erciyes'i cazibe merkezi haline getirecek olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Kosova 1'nci Lig takımlarından Ballkani isimli futbol takımı da kamp yaptı. ve son olarak Asya Kupası'nda Güney Kore ile karşılaşacak olan Irak A Milli Takımı Erciyes'imizi tercih ederek, bu merkezimizde kampa girdi. Takımın dünyaca ünlü Hollandalı Teknik Direktörü Dick Advocaat şu cümleleri kullandı: 'İyi ki burayı tercih etmişiz. Şahane bir tesiste, şahane bir sahada kamp yapıyoruz. Oyuncularımızın aldıkları zevki idmanda görebiliyorum. Elimden geldiğince buranın tanıtılması için tüm çevreme iletmekten geri durmayacağım' diyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi" şeklinde konuştu. Büyükkılıç, bu çalışmaların tamamlandığında tüm tesislerinin tamamının toplam 75 milyon TL'ye mal olacağını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz şehrimizi seviyoruz, biz ülkemizi seviyoruz, 16 belediye başkanı kardeşler topluluğu olarak, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle el ele gönül gönüle diyoruz. Bu şehre layık olma yolunda irade gösteriyoruz."

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de yıllar önce hayal edilen, ancak çok zor gerçekleşmesi düşünülen bu projelerin bir bir hayata geçirildiğini ifade ederek, bir doktor olarak bu bölgenin sporcular için önemini anlattı. Vali Şehmus Günaydın ise sadece Kayseri için değil, ülke için önemli bir projenin temelinin atıldığını, ülkenin en önemli yüksek irtifa kampının burası olduğunu vurguladı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da tüm sporcuların yüksek irtifada zaman geçirmelerinin kendilerine ve performanslarına katkı sağlayacağını belirtti. Konuşmaların ardından Erciyes'i cazibe merkezi haline getirecek olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bölgesinde olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, altı adet futbol sahası, atletizm pisti ve fitness merkezinin temeli, butona basılarak atıldı.

Program sonunda davetlilere sucuk ekmek ikram edildi. - KAYSERİ

Erciyes'e 75 milyon TL'lik Yüksek İrtifa Kamp Merkezi
Erciyes'e 75 milyon TL'lik Yüksek İrtifa Kamp Merkezi
Erciyes'e 75 milyon TL'lik Yüksek İrtifa Kamp Merkezi
Erciyes'e 75 milyon TL'lik Yüksek İrtifa Kamp Merkezi
Erciyes'e 75 milyon TL'lik Yüksek İrtifa Kamp Merkezi
Erciyes'e 75 milyon TL'lik Yüksek İrtifa Kamp Merkezi
Erciyes'e 75 milyon TL'lik Yüksek İrtifa Kamp Merkezi

Türk Lirası, Kayseri, Erciyes, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erciyes'e 75 milyon TL'lik Yüksek İrtifa Kamp Merkezi - Son Dakika Spor


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