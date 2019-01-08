Son Dakika Haberleri: Erciyes'e Çıkamayan Çocuklar Parklarda Eğlendi

Erciyes'e Çıkamayan Çocuklar Parklarda Eğlendi

1 saat önce

Kayseri'de karla kaplı parklara akın eden çocuklar, yanlarında götürdükleri fırın tepsileri, poşet, leğen ve tahta kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Erciyes'e Çıkamayan Çocuklar Parklarda Eğlendi, System.String[]
Kayseri'de karla kaplı parklara akın eden çocuklar, yanlarında götürdükleri fırın tepsileri, poşet, leğen ve tahta kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Karın etkili olduğu Kayseri'de, merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Rifat Yıldırım Parkı'nı dolduran çocuklar, yanlarına aldıkları fırın tepsisi, poşet, naylon, leğen ve kızaklarla gece geç saatlere kadar kayarak eğlendi.

Altı kaygan demirle destekli tahta kızaklarıyla tepelere tırmananlar, dakikalarca kaymanın keyfini çıkardı. Çocukların eğlencesine zaman zaman yetişkinler de eşlik etti.

Kızakla kayan çocuklardan Yaren Kuytak, AA muhabirine, "Çok eğlenceli, çok güzel vakit geçiriyorum. Erciyes yerine burası daha yakın oluyor. Erciyes'e gidemedik ama burada eğleniyoruz." diye konuştu.

Çocuklardan Beril Göksel Özer ise "Çok güzel vakit geçiriyorum, ama bazen poşetle kayarken düşüyorum. Yine de çok eğlenceli." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:35 Kaynak: AA

Talas, Erciyes, Kayseri, Güncel
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