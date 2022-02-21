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Erciyes'e gelen turistler Kayseri'nin tarihini de öğreniyor - Son Dakika

Erciyes'e gelen turistler Kayseri'nin tarihini de öğreniyor

21.02.2022 11:01

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'i ziyaret eden turistler, Kayseri tarihini öğrenmek amacıyla kent merkezindeki müzeleri de geziyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'i ziyaret eden turistler, Kayseri tarihini öğrenmek amacıyla kent merkezindeki müzeleri de geziyor.

Sertifikalandırma kuruluşu Bureau Veritas tarafından verilen "Güvenli Kayak Merkezi" sertifikasına sahip Erciyes Kayak Merkezi, 18 Aralık 2021'de başlayan kayak sezonuyla özellikle İstanbul, Ankara, Gaziantep, Bursa, Kahramanmaraş, Sivas, Adana, Mersin, Polonya, Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'dan yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistlerin yanı sıra snowboard ve kızak gibi çeşitli kış aktivitelerinin yapılabildiği tesisler, kent merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede yer alıyor.

Kaliteli yol ağı sayesinde kent merkezine kolayca gidip gelebilen turistler, Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi (Selçuklu Uygarlığı Müzesi) başta olmak üzere birçok müzeyi ve tarihi mekanı ziyaret ediyor.

-"Kayseri bir kültür hazinesi çok çeşitli medeniyetler var"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AA muhabirine, Erciyes Dağı'ndaki kayak sezonu dolayısıyla kente birçok ilden ve ülkeden turist geldiğini söyledi.

Bu sayede kentteki birçok tarihi ve turistik yerin ziyaretçi sayısında artış yaşandığını belirten Dursun, şöyle konuştu:

"Erciyes'e gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz zamanlarının bir kısmını da şehir turlarına ayırıyor. Bu anlamda özellikle şehir merkezindeki müzelere yoğun ilgi olduğunu görüyoruz. ??Örneğin, Arkeoloji Müzesi'nde geçtiğimiz yıllara göre gerçekten fark edilir bir ziyaretçi artışı var. Özellikle Erciyes ve diğer kültür turları için gelen misafirlerimiz de müzelerimizi ziyaret ediyor. Sadece charter seferleriyle değil, onun dışında farklı ülkelerden gelen misafirler de buraları gezip, görüp, ziyaret ediyor."

Dursun, özellikle Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edenlerin Kayseri'nin kronolojik tarihini öğrenebildiklerini dile getirdi.

Buradaki müzede Kültepe Höyüğü'nde çıkarılan objelerin yer aldığını anlatan Dursun, şöyle devam etti:

"Kültepe'de yapılan kazılarla Kayseri tarihini 6 bin yıl öncesine kadar götürebiliyoruz. Müzemizin başlangıç noktasında, kalkolitik dönemden Osmanlı dönemine kadar kenti kronolojik sırada görebiliyorlar. Mesela Kültepe tabletleri birçok açıdan önem taşıyor. Ticaretle ilgili belgeler olmalarının dışında Anadolu'daki ilk yazılı örnekleri teşkil ediyor. Bu açıdan önemli. Milattan önce 2000 veya 1700'e kadar uzanan bir süreçti. Bunlardan örnekler müzemizde sergileniyor. Kayseri bir kültür hazinesi, çok çeşitli medeniyetler var. Bu medeniyetlere ait eserleri de görebiliyorlar. Ziyaretçilerimiz, hem şehrin tarihini görüyorlar hem de öğrenmiş oluyorlar."

"Türkiye'nin bilinmeyen, gizli ve sırlı en güzel yeri Kayseri"

İstanbul'dan Erciyes Kayak Merkezi'ne tatile gelen Hakan Ünsal da Kayseri'nin müzelerini, mutfağını, kültür ve sanatını merak ettikleri için ailesiyle şehir merkezine indiklerini ifade etti.

Gezi sırasında Selçuklu Uygarlık Müzesi'ni ziyaret ettiklerini dile getiren Ünsal, "Burada Selçuklularla alakalı bilgileri öğreniyoruz. Bana kalırsa Türkiye'nin bilinmeyen, gizli ve sırlı en güzel yeri Kayseri. Hem kayak pistiyle hem de şehirdeki imkanlarla olsun, muazzam bir yönetim var burada. Kayseri'de çocuklar, aileler, gençler ve eğlenmek isteyenler için o kadar çok güzel imkan var ki özellikle dağ tarafında herkese tavsiye ederiz." dedi.

Kaan Ünsal ise ailesiyle kayak yapmak için geldiği Kayseri'de çok eğlendiğini ve mutlu olduğunu belirtti.

Erciyes'e gelen turistler Kayseri'nin tarihini de öğreniyor
Erciyes'e gelen turistler Kayseri'nin tarihini de öğreniyor
Erciyes'e gelen turistler Kayseri'nin tarihini de öğreniyor

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Erciyes, Kayseri, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes'e gelen turistler Kayseri'nin tarihini de öğreniyor - Son Dakika


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