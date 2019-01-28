Son Dakika Haberleri: Erciyes'e Hafta Sonu 125 Bin Ziyaretçi

Erciyes'e Hafta Sonu 125 Bin Ziyaretçi

49 dakika önce

TÜRKİYE'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu oldu.

Erciyes'e Hafta Sonu 125 Bin Ziyaretçi, System.String[]
TÜRKİYE'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden  Erciyes'te, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu oldu. Kayak merkezinde, 2 günde yaklaşık 125 bin kişi ağırlandı. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce 350 milyon euroluk yatırımla hayata geçirilen Erciyes Master Planı kapsamında, uluslararası standartlara sahip olan Erciyes Kayak Merkezi, yoğun ilgi görüyor. Kapadokya bölgesine yakınlığı, ulaşım kolaylığı, pist uzunluğu, mekanik tesisleri ile tatilcilerin gözdesi olan Erciyes, hafta sonu tamamen doldu. Kayseri- Develi yolunda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden olan tatilciler, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Oteller bölgesinde de araç yoğunluğu olduğu görüldü. Otoparklarda yer bulamayan sürücüler, araçlarını yol kenarlarına park etti. Hafta sonu yaklaşık 125 bin kişi, Erciyes'te tatil yapmanın keyfini çıkarırken, yoğunluk nedeniyle teleferik önlerinde de kuyruk oluştu.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:07 Kaynak: DHA

Kayseri, Erciyes, Ekonomi
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