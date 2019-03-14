Son Dakika Haberleri: Erciyes'e Mart Ayında Kar Yağdı

Erciyes'e Mart Ayında Kar Yağdı

1 saat önce

Erciyes Dağı'na Mart ayında yağan kar kayakseverlerin yüzünü güldürdü.

Erciyes'e Mart Ayında Kar Yağdı, System.String[]
Erciyes Dağı'na Mart ayında yağan kar kayakseverlerin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na Mart ayında yağan kar kayakseverlerin yüzü güldürdü. Öğle saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, pistte kayak yapan vatandaşları da memnun etti. Kayaksever de yağan kar altında hatıra fotoğrafı çekindi.

Öte yandan, kar yağışının Erciyes'te hafta sonuna kadar aralıklarla yağması bekleniyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:14 Kaynak: İHA

Türkiye, Erciyes, Güncel
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