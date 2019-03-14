Erciyes'e Mart Ayında Kar Yağdı

Erciyes Dağı'na Mart ayında yağan kar kayakseverlerin yüzünü güldürdü.

Erciyes Dağı'na Mart ayında yağan kar kayakseverlerin yüzünü güldürdü.



Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na Mart ayında yağan kar kayakseverlerin yüzü güldürdü. Öğle saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, pistte kayak yapan vatandaşları da memnun etti. Kayaksever de yağan kar altında hatıra fotoğrafı çekindi.



Öte yandan, kar yağışının Erciyes'te hafta sonuna kadar aralıklarla yağması bekleniyor. - KAYSERİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek

MB Anketi: Yılsonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 15.64 Oldu (2)

HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye Zeytin Dalı: Yakın İş Birliği İçerisinde Olmak İstiyoruz