Erciyes'e mevsimin ikinci karı yağdı

TÜRKİYE'nin önemli kış sporları ve kayak merkezi Erciyes Dağı'na mevsimin ikinci karı yağdı.

Erciyes Dağı'nda 3 bin 917 metre ile 2 bin 700 metre arasındaki bölgede kar yağışı etkili oldu. Öğlen saatlerinde yağmurun ardından başlayan kar ile birlikte bölge beyaz örtüyle kaplandı. Yaklaşık 2 saat aralıklarla yağan kar, Erciyes'in zirvesini beyaza bürüdü. Bölgede ayrıca, sis etkili oldu.