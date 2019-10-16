Son Dakika Haberleri: Erciyes'e mevsimin ikinci karı yağdı
Son Dakika Güncel Erciyes'e mevsimin ikinci karı yağdı

Erciyes'e mevsimin ikinci karı yağdı

1 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli kış sporları ve kayak merkezi Erciyes Dağı'na mevsimin ikinci karı yağdı.

Erciyes'e mevsimin ikinci karı yağdı, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli kış sporları ve kayak merkezi Erciyes Dağı'na mevsimin ikinci karı yağdı.

Erciyes Dağı'nda 3 bin 917 metre ile 2 bin 700 metre arasındaki bölgede kar yağışı etkili oldu. Öğlen saatlerinde yağmurun ardından başlayan kar ile birlikte bölge beyaz örtüyle kaplandı. Yaklaşık 2 saat aralıklarla yağan kar, Erciyes'in zirvesini beyaza bürüdü. Bölgede ayrıca, sis etkili oldu.


Erciyes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:10 Kaynak: DHA
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