Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı
1 saat önce
Mevsimin ilk karı yağan Erciyes Dağı beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:02 Kaynak: İHA
Mevsimin ilk karı yağan Erciyes Dağı beyaza büründü.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. 3 bin 700 metre rakıma yaklaşık 4 santimetre yağan kar ile beraber, Erciyes gelinliğini giydi. - KAYSERİ
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