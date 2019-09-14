Son Dakika Haberleri: Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı
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Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı

1 saat önce

Mevsimin ilk karı yağan Erciyes Dağı beyaza büründü.

Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

Mevsimin ilk karı yağan Erciyes Dağı beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. 3 bin 700 metre rakıma yaklaşık 4 santimetre yağan kar ile beraber, Erciyes gelinliğini giydi.

(İHA)

Türkiye, Erciyes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:05 Kaynak: İHA
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