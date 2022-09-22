Kentte yağış nedeniyle havanın soğumasıyla Erciyes Dağı'nda, zirvenin eteklerine mevsimin ilk karı düştü. 3 bin 917 metre zirve yüksekliği bulunan dağın, 3 bin metresine kadar kar yağdı. Erciyes'in zirvesi karla kaplanırken; Şeytan Deresi, Çobanini, Hörgücü ve Sütdonduran mevkileri beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 4 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Toros Dağları, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ERCİYES'E MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.