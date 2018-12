Erciyes'e Polonya'dan İlk Kafile Geldi

Dünyanın gözdesi olmaya başlayan Erciyes Kış Turizm Merkezi için Polonya 'dan Kayseri 'ye charter seferleri başladı. Polonyalı turist kafilesini taşıyan ilk uçak Erkilet Havaalanı'na indi. Polonyalı turistler Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik 'in de katıldığı kokteyl ile karşılandı.Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla dünya standartlarında bir kış turizm merkezi haline gelen Erciyes'e bu sezon ilk yabancı turist kafilesi Polonya'dan geldi. Kış sezonu boyunca Polonya'nın başkenti Varşova 'dan Kayseri'ye her hafta Cuma günleri yapılacak olan charter seferlerin ilki gerçekleşti ve 180 kişilik kafile Erkilet Havaalanı'na indi. Polonyalı turistler öğrenciler tarafından Türkiye ve Polonya bayrakları, çiçekler ve kendi dilleriyle hoş geldiniz (Witamy) yazan dövizlerle karşılandı.Polonya'dan gelen ilk turist kafilesi için Erkilet Havaalanı'nda kokteyl verildi. Kokteyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Ticaret Odası Başkan Ömer Gülsoy ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı da katıldı."Zenginlikler şehrine hoşgeldiniz"Polonya'dan gelen misafirlere Erciyes'le ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik , Erciyes'in dünyanın en modern mekanik tesislerine ve 102 km uzunluğa ulaşan kayak pistlerine sahip olduğunu söyledi. Erciyes'in Avrupa 'daki birçok kayak merkezinden daha kaliteli ve fiyatları daha uygun olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, "Polonyalı misafirlerimiz Erciyes'te kayak yapacaklar, şehre inecekler ve birbirinden leziz yemeklerin bulunduğu zengin mutfağımızı tatma fırsatı bulacaklar. Şehrimizin birçok özelliği var; ama özellikle şehirde yaşayan insanlarımızın güler yüzü ve misafirperverliğinden çok memnun kalacaklar" dedi. Kayseri'nin zenginlikler şehri olduğunu dile getiren Başkan Çelik, "6 bin yıllık geçmişi olan tarihi zengin bir şehir. Doğası ve mutfağı zengin bir şehir. Hepsinden önemlisi gönlü zengin, insanları mutlu, güler yüzlü ve misafirperver bir şehir" diye konuştu.Varşova-Kayseri arasındaki ilk charter seferle ilimize gelen Polonyalılar da Türkiye'yi çok sevdiklerini ve tatillerini Kayseri'de geçirecek olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler.Kış sezonu boyunca Polonya'nın yanı sıra Rusya ve Ukrayna 'dan da charter seferler yapılacak ve her hafta Polonya ile birlikte üç ülkeden turist kafileleri Kayseri'ye gelecek. Rusya ve Ukrayna'dan ilk charter seferleri 28 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. - KAYSERİ