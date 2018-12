Erciyes'e Polonyalı Turistler Yarın Geliyor

POLONYA'nın başkenti Varşova- Kayseri arasında ilk charter uçak seferi yarın başlıyor. Polonyalı turistler kayak sezonu boyunca her hafta kafileler halinde Erciyes 'e gelecek. Türkiye 'nin en büyük ve gelişmiş kış sporları ve turizm merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, bir çok ülkeden Kayseri'ye direkt charter seferleri ile kayağa gelen binlerce yabancı turistin global buluşma yeri haline geldi. Kayseri Erciyes AŞ'nin son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu uluslararası tanıtım ve reklam çalışmaları neticesinde geçtiğimiz yıl Rusya 'nın başkenti Moskova 'dan Kayseri'ye başlayan uçak seferleri ile Rus turistleri ağırlayan Erciyes Dağı, 2018-2019 kayak sezonunda her hafta Polonyalı turist kafilelerini de misafir edecek. Sezonun ilk uçağı yarın saat 13: 55'te Polonya'nın başkenti Varşova'dan Kayseri'ye inecek. Yabancı misafirler kafilelerle Erciyes'te kayak yaparak, bölgenin tarihi ve tabi güzelliklerinin yanında Kapadokya 'yı da keşfetme imkanı bulacaklar.Konu hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı , '2012 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Erciyes Master Planı neticesinde yep yeni bir çehre ile muhteşem bir alt yapıyla kayak ve snowboard severlerin karşısına çıktı. Son üç yıldır yaptığımız uluslararası pazarlarlama ve tanıtım faaliyetleri sonucunda geçtiğimiz yıl Rusya'dan Kayseri tarihinde ilk defa kış turizmi için Moskova-Kayseri direkt charter seferleri ile her hafta Rus misafirlerimizi ağırladık. Bu vesile ile dağımızı uluslararası kayak camiasına da sunmuş olduk. Son iki yıldır odaklandığımız pazarlar içerisinde Ukrayna ve Polonya'dan da çok pozitif geri bildirimler aldık. Bu yıl inşallah Kayseri'ye o ülkelerin başkentlerinden hem Rusya'dan hem Ukrayna'dan hem de Polonya'dan her hafta kiralık uçaklarla kayakçılar gelecek ve bir haftalarını Kayseri, Erciyes, Kapadokya üçgeninde geçirme imkanı bulacaklar. Bu sadece ekonomik katkı sunmakla kalınmıyor aynı zamanda gelen misafirlerin pozitif tanıtımları neticesinde ağızdan ağıza yapacakları tavsiyelerle Erciyes'imiz yavaş yavaş bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor dedi. - Kayseri