Edinilen bilgiye göre, Erciyes'e zirve tırmanışı gerçekleştirdiği sırada düşerek yaralanan E.K. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Dağcı E.K. 'ya Çobanini kamp alanında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK Timleri tarafından ulaşıldı. Yaralı dağcı E.K. bölgede bulunan ANDA Arama Kurtarma ekiplerinin de yardımıyla Tekirkapı bölgesindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Erciyes, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yaralı dağcının imdadına JAK yetişti - Son Dakika

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