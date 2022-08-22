Yaralı dağcının imdadına JAK yetişti - Son Dakika
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Yaralı dağcının imdadına JAK yetişti

22.08.2022 11:01
Yaralı dağcının imdadına JAK yetişti

Erciyes'e tırmanış yaptığı sırası da düşerek yaralanan dağcının imdadına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri yetişti.

Erciyes'e tırmanış yaptığı sırası da düşerek yaralanan dağcının imdadına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes'e zirve tırmanışı gerçekleştirdiği sırada düşerek yaralanan E.K. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Dağcı E.K. 'ya Çobanini kamp alanında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK Timleri tarafından ulaşıldı. Yaralı dağcı E.K. bölgede bulunan ANDA Arama Kurtarma ekiplerinin de yardımıyla Tekirkapı bölgesindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi - KAYSERİ

YORUMLAR
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Erciyes Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan dağcıyı JAK timi kurtardı Erciyes Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan dağcıyı JAK timi kurtardı Bisikletçiler Kapadokya'da Başladı Erciyes'te Bitirdi Bisikletçiler Kapadokya'da Başladı Erciyes'te Bitirdi
Kaynak: İHA

Jandarma, Erciyes, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaralı dağcının imdadına JAK yetişti - Son Dakika

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