Son Dakika Haberleri: Erciyes'e Toplu Ulaşım Seferleri İptal Edildi

Erciyes'e Toplu Ulaşım Seferleri İptal Edildi

49 dakika önce

Kayseri Ulaşım AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Erciyes'e düzenlediği toplu taşıma seferlerine bugün ara verdi.

Erciyes'e Toplu Ulaşım Seferleri İptal Edildi, System.String[]
Kayseri Ulaşım AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Erciyes'e düzenlediği toplu taşıma seferlerine bugün ara verdi.

Yarıyıl tatilinde, 1 saatlik arayla kent merkezindeki çeşitli noktalardan kayak severleri Erciyes'e taşıyan otobüs seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılamayacak.

Öte yandan, Erciyes AŞ yetkilileri, Hisarcık ve Hacılar Kapı'da bulunan pistlerin şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle hizmet veremeyeceğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:19 Kaynak: AA

Kayseri, Erciyes, Güncel
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