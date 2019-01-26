Erciyes'e Toplu Ulaşım Seferleri İptal Edildi
49 dakika önce
Kayseri Ulaşım AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Erciyes'e düzenlediği toplu taşıma seferlerine bugün ara verdi.
Kayseri
Ulaşım AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Erciyes
'e düzenlediği toplu taşıma seferlerine bugün ara verdi.
Yarıyıl tatilinde, 1 saatlik arayla kent merkezindeki çeşitli noktalardan kayak severleri Erciyes'e taşıyan otobüs seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılamayacak.
Öte yandan, Erciyes AŞ yetkilileri, Hisarcık
ve Hacılar
Kapı'da bulunan pistlerin şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle hizmet veremeyeceğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:19 Kaynak: AA
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