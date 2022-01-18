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Erciyes'e yarıyıl tatilinde yarım milyona yakın ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika

Erciyes'e yarıyıl tatilinde yarım milyona yakın ziyaretçi bekleniyor

18.01.2022 11:01
Erciyes'e yarıyıl tatilinde yarım milyona yakın ziyaretçi bekleniyor

Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, sömestir tatilinde yaklaşık 500 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor.

Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, sömestir tatilinde yaklaşık 500 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulanan master planı kapsamındaki yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezine dönüştürülen Erciyes, yurt içinden ve dışından yoğun talep görüyor.

Otellerin, yarıyıl tatili öncesi yüzde 100 doluluğa ulaştığı merkezde, günübirlikçiler de dahil olmak üzere 400 ila 500 bin misafirin ağırlanması bekleniyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, Erciyes'teki pistlerin aralık ayı ortasında hizmete sunulduğunu anımsattı.

Merkezde ziyaretçilerin keyifle kayak yaptığını vurgulayan Cıngı, özellikle son günlerde etkili olan kar yağışının sezon sonuna kadar kendilerini idare etmesini beklediklerini söyledi.

"Aylar öncesinden rezervasyonlar başlamıştı"

Cıngı, yarıyıl tatillerinin Türkiye'de ve tüm dünyada en yoğun dönemler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dağdaki otellerimizin tamamı yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Aylar öncesinden rezervasyonlar başlamıştı. Şu anda gelen taleplere karşılık veremiyorlar diye biliyorum. Çünkü biz de misafirlerimize yer bulmakta sıkıntı çekiyoruz ama Kayseri'nin Erciyes'e olan yakınlığından dolayı şehir otellerimiz bu noktada imdadımıza yetişiyor. Şehirde de çok kaliteli, dünya markalarının şubeleri olan güzel, kaliteli otellerimiz var. Bu otellerimiz de sömestir boyunca özellikle yurt içinden gelecek misafirlerimize hizmet veriyor. Şu anda çok yoğun, çok kalabalık, çok keyifli bir sömestir geçireceğimizin işaretlerini almış durumdayız. Erciyes'te sömestirde günübirlikler dahil 400 ila 500 bin civarında misafir ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz."

-" Dağımız gün geçtikçe daha popüler oluyor"

Kayak merkezine dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi olduğuna değinen Cıngı, özellikle Rusya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerden charter seferleri ile haftada 4-5 uçakla gelen misafirleri ağırladıklarını anlattı.

Cıngı, Uzak Doğu'dan Latin Amerika ve Avrupa'ya varıncaya kadar çok geniş bir yelpazede misafir konuk ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dağımız gün geçtikçe daha popüler oluyor. Kayseri ve Erciyes'teki imkanlar dünyada kayak ve kış turizmi yapan misafirlerimizin dikkatini çekiyor. Havaalanına olan yakınlığı, buradaki 41 tane çok kaliteli pist, bunun yanı sıra Kapadokya bölgesinde olması, Kayseri gibi büyük bir medeniyet şehrine 15 dakikalık mesafede bulunması artık dünya turizmini yavaş yavaş Kayseri'ye doğru çekiyor. Çok şükür biz de bundan çok mutluyuz."

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Türkiye, Kayseri, Erciyes, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes'e yarıyıl tatilinde yarım milyona yakın ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erciyes'e yarıyıl tatilinde yarım milyona yakın ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika
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