Erciyes en sessiz sezonunu geçiriyor - Son Dakika

Erciyes Dağı, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber boş kaldı. Geçtiğimiz sezonlarda tıklım tıklım dolu olan dağdaki pistlerde yaşanan sakinlikte havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve geçtiğimiz sezonlarda tıklım tıklım dolu olan Erciyes Dağı, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber boş kaldı. Geçtiğimiz senelerde tıklım tıklım dolu olan, adeta pistlerinde adım atacak yer kalmayan dağda yaşanan sakinlik havadan görüntülendi. Mekanik tesislerin kapalı olduğu Erciyes Dağı'nda, yurt dışından gelen turistler ile kendi imkanları ile pistlere çıkarak kayak yapıyor.

Erciyes'i şimdiye kadar hiç böyle görmediklerini söyleyen turistler, gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını belirtti. - KAYSERİ