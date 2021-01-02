Erciyes en sessiz sezonunu geçiriyor - Son Dakika

Erciyes en sessiz sezonunu geçiriyor

02.01.2021 15:47
Erciyes en sessiz sezonunu geçiriyor, System.String[]

Erciyes Dağı, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber boş kaldı.

Erciyes Dağı, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber boş kaldı. Geçtiğimiz sezonlarda tıklım tıklım dolu olan dağdaki pistlerde yaşanan sakinlikte havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve geçtiğimiz sezonlarda tıklım tıklım dolu olan Erciyes Dağı, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber boş kaldı. Geçtiğimiz senelerde tıklım tıklım dolu olan, adeta pistlerinde adım atacak yer kalmayan dağda yaşanan sakinlik havadan görüntülendi. Mekanik tesislerin kapalı olduğu Erciyes Dağı'nda, yurt dışından gelen turistler ile kendi imkanları ile pistlere çıkarak kayak yapıyor.

Erciyes'i şimdiye kadar hiç böyle görmediklerini söyleyen turistler, gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını belirtti. - KAYSERİ

Erciyes en sessiz sezonunu geçiriyor
Erciyes en sessiz sezonunu geçiriyor
Erciyes en sessiz sezonunu geçiriyor
Erciyes en sessiz sezonunu geçiriyor
Erciyes en sessiz sezonunu geçiriyor
Erciyes en sessiz sezonunu geçiriyor

Türkiye, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erciyes en sessiz sezonunu geçiriyor - Son Dakika


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