Son Dakika Haberleri: Erciyes Gençlik Kampları ile güzel
Son Dakika Spor Haber

Erciyes Gençlik Kampları ile güzel

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Yaz Kampları kapsamında düzenlenen Doğa Kampı Erciyes'te başladı.

Erciyes Gençlik Kampları ile güzel, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Yaz Kampları kapsamında düzenlenen Doğa Kampı Erciyes'te başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde düzenlenen STK Yaz Kampları kapsamında gelen 60 genç Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde ağırlanıyor. 26 Haziran - 04 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılan kampa İstanbul'dan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katılıyor.

Kamp boyunca gençler, Trekking (Doğa Yürüyüşü) El Sanatları Atölyesi, Değerler Eğitimi Atölyesi, Okçuluk, Teleferik Gezisi, Şehir Gezisi gibi Kültürel, Sanatsal ve Sportif birçok faaliyetlerle zamanlarını dolu dolu geçiriyorlar. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:29 Kaynak: İHA
organize, baka, sivil toplum kuruluşları, erciyes, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Atletico Madrid, Joao Felix için Benfica'ya serbest kalma bedeli olan 126 milyon euro teklif etti Barcelona, Neto transferini açıkladı Emre-Yağmur Aşık çiftinin küçük kızının okulda söyledikleri kan dondurdu Emre Can'ın arkadaşları görüntü ve fotoğrafları zorla sildirmeye çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 14:32:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciyes Gençlik Kampları ile güzel
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]