Erciyes, hafta sonu 53 şehirden 90 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciyes, hafta sonu 53 şehirden 90 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika

Erciyes, hafta sonu 53 şehirden 90 bin ziyaretçiyi ağırladı

6 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu Türkiye'nin dört bir yanındaki 53 şehirden gelen 90 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Erciyes, hafta sonu 53 şehirden 90 bin ziyaretçiyi ağırladı, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu Türkiye'nin dört bir yanındaki 53 şehirden gelen 90 bin ziyaretçiyi ağırladı. Erciyes'e şehir dışından en fazla ziyaretçinin İstanbul, Ankara, Antalya, Adana'dan geldiği belirtildi.

Pistleri, sağlam alt ve üst yapısı, son teknoloji mekanik tesisleri, konaklama ve ulaşım imkanları ile Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e ilgi her yıl artıyor. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçiler, kayak yapmak için Erciyes'i tercih ediyor. Hafta sonunda 53 ilden 90 bin kişi Erciyes'te kayak yapmanın keyfini yaşadı. Erciyes'e gelen 1500 aracın sayılması sonucunda elde edilen verilere göre şehir dışından en fazla gelen 250 aracın İstanbul'dan olduğu belirlendi. 203 araç ile Ankara ikinci sırayı alırken üçüncü sırayı 113 araç ile Adana elde etti. Antalya 53, Nevşehir 47, Mersin 44, Konya 33, Aksaray 28, Nevşehir 25, Niğde ise 20 araçla Erciyes'te bulundu.

Kış mevsimi boyunca Kayseri'ye özellikle Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'dan her hafta direkt uçak seferleri düzenleniyor. Erciyes'e direkt uçuşların dışında dünyanın muhtelif ülkelerinden aktarmalı tarifeli uçuşlarla Almanya, İtalya, Amerika, İngiltere, Kore, Malezya, Fransa gibi yerlerden de aileleri, arkadaş gurupları ile gelip Erciyes'te kayak yapan yabancı turistler bulunuyor.


Kayak Merkezi, Türkiye, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin ilk ruhsatlı kadın çilingiri 30 yıldır müşterilerini şaşırtıyor
Kadına şiddete tepki amaçlı yaptıkları zırhları kızlarının çeyizlerine koyacaklar Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı

Son Dakika Haberleri
00:14 Atatürk Barajı göletinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
00:12 Irak'taki Şii gruplar, "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını" görüştü - Son Dakika
00:12 Bursa'da pastaneden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
00:10 Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
23:59 Başkent'te sokakta kalan gence valilik sahip çıktı - Son Dakika
23:52 Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Son Dakika
22:27 Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 00:13:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erciyes, hafta sonu 53 şehirden 90 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]