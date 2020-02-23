Erciyes hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciyes hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Erciyes hafta sonu yoğunluğu

6 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Erciyes hafta sonu yoğunluğu, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. 1200 yatak kapasiteli kayak merkezinde oteller, yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. 4 farklı kapıda 34 pisti bulunan kayak merkezinde vatandaşlar kızak, kayak ve snowboard yapma imkanı buldu. Kızak yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk nedeniyle adım atmakta zorlandı.

'YOĞUN ZİYARETÇİ TALEBİ VAR'

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, yoğunluk nedeniyle memnun olduklarını belirterek, "Erciyes'te yine hafta sonu yoğunluğu yaşıyoruz. Soğuk ve havanın kapalı olmasına rağmen yoğun bir ziyaretçi talebi var. Zaten kayakçılarımızda açık olan pistlerimizi rahatlıkla kullanabiliyorlar. Kar seviyemiz Erciyes'te oldukça yüksek bir konumdadır. Kayseri'den ve şehir dışından binlerce misafir hafta sonunu geçirmek için Erciyes'e geliyor. Burada keyifli bir zaman geçirdiklerini hep birlikte görüyoruz" dedi.


Kayak Merkezi, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Afet Uzmanı Yıldırım Güngör canlı yayında uyardı: Kerpiç evler yıkılabilir, boşaltılmalı
İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı Van'daki depremde eşini ve çocuklarını kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı

Son Dakika Haberleri
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 20:47:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erciyes hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]