Erciyes hafta sonunda 120 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Erciyes hafta sonunda 120 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika

Erciyes hafta sonunda 120 bin kişiyi ağırladı

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, hafta sonu 120 bin kayakseveri konuk etti.

Erciyes hafta sonunda 120 bin kişiyi ağırladı, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, hafta sonu 120 bin kayakseveri konuk etti.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sömestr tatilinde de tercih edilen Erciyes'e ilgi her yıl artıyor. Çevre kentlerin yanı sıra İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden kayakseverlerin de geldiği Erciyes, Develi, Tekir, Hisarcık ve Hacılar kapıdaki tüm tesis ve pistleriyle hafta sonu hizmet verdi.

Kayak merkezine olan ilgi dağ yolundaki trafiğe de yansıdı. Otoparklarda yapılan sayımlar ve mekanik tesislerin kullanımıyla ilgili değerlendirmede, hafta sonunda Erciyes'i 120 bin kişinin gezdiği belirlendi.

Erciyes'e gelen yerli ve yabancı turistler, farklı zorluk derecelerindeki pistlerde kayak yapmanın yanında kar ile ilgili farklı aktivitelere de katılarak keyifli vakit geçirdi.

Yabancı turistlerden de ilgi gören Erciyes'e, Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'dan her hafta direkt uçak seferleriyle yüzlerce turist geliyor.

Erciyes, aktarmalı tarifeli uçuşlarla Almanya, İtalya, ABD, İngiltere, Güney Kore, Malezya ve Fransa gibi ülkelerden de çok sayıda turisti ağırlıyor.

İstanbul, Türkiye, Erciyes, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:50 Kaynak: AA
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