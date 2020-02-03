Erciyes'i yarıyıl tatilinde yarım milyondan fazla kişi ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i sömestir boyunca yarım milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinde önceki senelerdekinden fazla misafir ağırladıklarını söyledi.

Erciyes'in kayakseverlerin vazgeçilmez adreslerinden olduğuna dikkati çeken Cıngı, "Sömestirde oldukça yoğun bir dönem geçirdik ve yaklaşık yarım milyonun üzerinde misafir ağırladık. Bazı hafta sonları 130-140 bin kişi Erciyes'e çıktı." dedi.

Cıngı, her yıl yeni bir rekora imza attıklarını aktararak, şöyle dedi:

"Bu yarıyılda Kayseri'nin yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin, Antakya ve Adana gibi illerden çok yoğun gelişler oldu. İstanbul, İzmir, Antalya gibi illerimizden de hava yoluyla gelen misafirlerimiz oldu. Misafirlerimiz Erciyes'te kayak yaptılar, kayak yapmayanlar da bu güzel atmosferin, kar ortamının tadını çıkardı. Çok güzel bir dönem geçirdik. Erciyes, 2020 yılındaki yarıyıl tatilinde geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu sömestir rekorlarının yenisini kırdı."

Cıngı, Avrupa ve Rusya'da kar yağışının bu yıl yeteri kadar olmadığını, bu nedenle Erciyes'e ayrı ilgi duyulduğunu vurgulayarak, sömestirdeki yoğunluğun bir nedeninin de bu olduğunu dile getirdi.

Erciyes'i birçok kayak merkezinden ayıran özellikler bulunduğunu dile getiren Cıngı, "2 bin 200 rakımda kurulu ve 3 bin 400 rakıma kadar uzanan pistlere sahip bir dağ olarak iklim değişikliği gibi faktörlerden çok etkilenmiyoruz. Gayet kaliteli bir kara sahibiz. Bütün bunlar bir araya gelince tercih ediliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erciyes misafirlerini ekonomik olarak da cezbediyor

Erciyes'in insanları ekonomik olarak da cezbettiğini anlatan Cıngı, "Gelen yabancı konuklarımızla konuştuğumuzda uçak bileti dahil kendi ülkelerindeki kayak merkezlerinden daha ucuz ve keyifli olduğunu söylüyorlar. Tüm faktörler birleştiği zamanda Erciyes uluslararası arenada da çok ciddi bir etki sağlıyor." diye konuştu.

Erciyes'e gelenlerin kayak dışında pek çok aktiviteyi yapma imkanı bulduğunu da aktaran Cıngı, şu değerlendirmede bulundu:

"Buraya gelen misafirlerimiz en az bir kez günü birlik de olsa Kapadokya gezisi yapıyor. Onun dışında 6 bin yıllık geçmişi olan Kayseri'yi gezme fırsatı elde ediyor. Kayseri'de Kapalı Çarşı, kale içi müze gibi çok farklı ve değerli tarihi mekanları geziyorlar. Kayseri'nin emsalsiz yemeklerinden tadıyorlar. Hem şehrimize hem bölgemize Erciyes üzerinden çok büyük bir ekonomik katkı sağlanıyor."