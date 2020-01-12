Erciyes için 4 ülkeden 13 charter seferi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Erciyes için 4 ülkeden 13 charter seferi yapıldı - Son Dakika

Erciyes için 4 ülkeden 13 charter seferi yapıldı

17 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kente dört ülkeden 20 günde 13 charter seferi yapıldığını söyledi.

Erciyes için 4 ülkeden 13 charter seferi yapıldı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kente dört ülkeden 20 günde 13 charter seferi yapıldığını söyledi.

Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret eden Büyükkılıç, görüştüğü misafirlere Kayseri'yi tercih sebepleri, hangi yolla Erciyes'i öğrendikleri ve Kayseri mutfağını nasıl bulduklarıyla ilgili sorular yöneltti.

Büyükkılıç ile tanışmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren misafirler de Erciyes'in mekanik tesisleri ve pistlerini çok beğendiklerini, Kayseri'ye ve mutfağına hayran kaldıklarını belirtti.

Ziyarette açıklamada bulunan Büyükkılıç, 20 Aralık'ta başlayan charter seferleri kapsamında Rusya, Ukrayna, Polonya ve Belarus'tan 13 uçağın Kayseri'ye geldiğini ve kış sezonu boyunca charter seferlerinin devam edeceğini bildirdi.

Büyükkılıç, çok sayıda yabancı turistin de İstanbul aktarmalı Erciyes'e geldiğini kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Erciyes, Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: En önemli çalışmamız turizm
Bir dönem sona eriyor! Oteller artık kimlik fotokopisi almayacak Türkiye'de ev alarak vatandaşlık kazanan yabancılar arasında İran birinci sırada 2019'da en çok şikayet edilen ürün ayakkabı oldu

Son Dakika Haberleri
12:22 Serena Williams anne olduktan sonra ilk şampiyonluğuna ulaştı - Son Dakika Haber
12:20 Karacadağ Kayak Merkezi'nde yoğunluk başladı - Son Dakika Haber
12:17 Son dakika: Devlet Bahçeli: Emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır - Son Dakika Haber
12:17 Pakistan'da zirai ilaçlama uçağı düştü: 2 ölü - Son Dakika Haber
12:14 MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin bu suikast karşısında aldığı pozisyon elbette çok... - Son Dakika Haber
11:54 Avustralya'da yabani develer itlaf edilmeye başlandı! Keskin nişancılar öldürdükleri develerin yanında poz verdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 12:25:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erciyes için 4 ülkeden 13 charter seferi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]