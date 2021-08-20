Erciyes'in 2 bin 650 rakımında yoga - Son Dakika

KAYSERİ'ye gezi için gelen 20 bisikletsever, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'nın 2 bin 650 metre rakımında yoga yaptı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan bisiklet tutkunları, 'Bisiklet İnisiyatifi' adı altında bir araya geldi. Bisiklet sevdalıları, çeşitli dönemlerde buluşup farklı etkinlikler gerçekleştiriyor. Mersin, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi illerde yaşayan 20 sporcu, bu kez Kayseri'ye geldi, yoga yapmak için de Erciyes'in 2 bin 650 metre rakımındaki tesise teleferikle çıktı. Bisikletseverler, ekip bünyesindeki yoga eğitmeni Nesrin Yaman yönetiminde, serin ve temiz havada yoga yaptı.

Bisiklet İnisiyatifi Kurucusu Cengiz Yargıç, "Bisiklet inisiyatifi olarak Türkiye genelinde bisikletle ilgili çalışma yürüten bir ekibiz. Bu çalışmayı Kayseri'ye de taşımak istiyoruz. Erciyes'te bisikletli yoga ve fotoğraf turları hazırlıyoruz. Erciyes bizim için önemli bir konuma sahip çünkü, yoga ve bisiklette nefes çok önemli. Bisiklet bizde bir amaç, araç değil. Sporcu değiliz. Bisikleti sakinlik için kullanıyoruz. Bisikletin yanına konseptler koyuyoruz. Bunlardan bir tanesi de yoga. Bunun dışında fotoğrafçılık, belgeselcilik ve kuş gözlemciliği var. Bunun gibi tarih, kültür alanında bu tür turlar hazırlamak ve en kısa sürede gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.'YOGA RAHATLAMAMIZI SAĞLAYACAK'Yoga eğitmeni Nesrin Yaman ise, Erciyes'te gerçekleştirilen yoga programından memnun olduklarını belirterek, "Yoga da önemli olan nefesin farkına varmaktır. Burada nefes aldığımızı hissediyoruz. Nefesimizin burun deliklerimize girişini ve burun kanallarımızdan çıkışını çok rahat hissedebiliyoruz. Yoga yaparken ellerimizin ve parmak uçlarımızın farkına varıyoruz. Bedenimiz aslında kusursuz bir sistem. Fakat biz bu sistemi keşfetmiyoruz, tanımıyoruz. Bedenimiz aslında sağlığımızla ilgili alacağımız kararlarla ilgili bize mesajlar gönderiyor. Fakat biz bu mesajları alamıyoruz. Bugün bir farkındalık çalışması yaptık. Aslında yoga yapmak için çok esnek olmak gerekmiyor. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak esnememiz zaten bizi, ruhumuzu da besleyecek. Rahatlamamızı sağlayacak. Düşüncelerimizde korku, endişe olmadığında içimizde var olan coşku, heyecan ve mutluluk açığa çıkacak. Bunu da bedenimiz farkına varmamızla deneyimleyebiliriz" ifadelerini kullandı.'YOGA YAPMAK BENİM İÇİN HUZURLUYDU'

Yoga ve diğer etkinliklere katılmak için Mersin'den gelen Serap Özçelik, "Burada vücudumun ve nefes alış ve verişimin farkına vardım. Şu an 2 bin 650 rakımdayız. Ciddi anlamda sessizliğin, doğanın ve görüntünün farkında olup, yoga etkinliğini yapmak benim için çok huzurluydu. Ekip arkadaşlarımla burada olmak benim için müthiş bir duygu. Yogada ruhumuz bedenimizle aynı anda frekansla hareket ediyoruz. Nefes alış ve verişimizde aslında bedenimizle ruhumuzu aynı anda hareket ettirmek için farklı hareketlerde bulunuyoruz" dedi.