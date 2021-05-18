Erciyes'in isminin geçtiği 2 bin 800 yıllık kitabe Kayseri'ye getirildi - Son Dakika

Erciyes'in isminin geçtiği 2 bin 800 yıllık kitabe Kayseri'ye getirildi

18.05.2021 21:02
Erciyes'in isminin geçtiği 2 bin 800 yıllık kitabe Kayseri'ye getirildi, System.String[]

İSTANBUL Arkeoloji Müzesi'nde uzun yıllardır sergilenen ve üzerinde Erciyes Dağı'nın ikinci ismi 'Hara Hara' yazılan 2 bin 800 yıllık Hisarcık Kitabesi, Kayseri'ye getirilerek, Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

İSTANBUL Arkeoloji Müzesi'nde uzun yıllardır sergilenen ve üzerinde Erciyes Dağı'nın ikinci ismi 'Hara Hara' yazılan 2 bin 800 yıllık Hisarcık Kitabesi, Kayseri'ye getirilerek, Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Müzeler Haftası nedeniyle yakın zamanda İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenen 2 bin 800 yıllık Hisarcık Kitabesi ve Ankara Etnografya Müzesinde bulunan Karatay Han Vakfiyesi, Kayseri Arkeoloji Müzesi'ne getirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü envanterine kaydolan eserlerden 2 bin 800 yıllık Hisarcık Kitabesi sergilendi. Kitabe hakkında açıklama yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Erciyes'in isminin geçtiği kitabe 1900'lü yılların başında Kayseri'de müze olmadığı için İstanbul'a gönderilen bir eserdir. Bu eser İstanbul Arkeoloji müzesinde sergileniyordu. Ancak, müzede çok göze dokunan bir yerde değildi. Eser Kayseri tarihi için önemli. En başta Kayseri'nin simgesi olan Erciyes'in ismi bu kitabede geçiyor. Erciyes'in adını biz 4 bin yıl önceden biliyoruz. Kültepe tabletlerinde 'aşkaşipa' diye geçen bir dağ ismi. Aynı zamanda tanrı olarak tapınılan bir dağ. Taşın ait olduğu 2 bin 800 sene öncesinde ise 'Hara Hara' olarak isimlendiriliyor. Kayseri tarihi aydınlatması açısında çok önemli isimdir. Eserin olduğu dönemde Kayseri bulunduğu yer Tabal krallığı olarak biliniyor. Bu kitabede hiyeroglif yazı ile o dönem Kayseri ve Kapadokya'da çevresinde Tabal krallığına ait beyliklerden bahsediyor. Bu kitabeyi Kayseri Arkeoloji Müzesine kazandıran bakanlık olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederim" diye konuştu.

'BAKANLIĞA İLETTİĞİMİZ TALEP İLE KAYSERİ'YE KAZANDIRILDI'

Özel koruma ve sergi alanı oluşturduktan sonra ziyarete açılacak Karatay Han Vakfiyesi hakkında açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise, "Yakın zamanda ilimizde bulunan Karatay Han'a ait 'Karatay Han Vakfiyesi' ve Erciyes Dağı'nın eski isminin bulunduğu kitabe Bakanlığımıza ilettiğimiz talep neticesinde Kayseri'ye kazandırıldı. Erciyes'in isminin geçtiği kitabeyi Arkeoloji Müzemizdeki teşhir yerine koyduk. Vakfiye için ise sergi hazırlıklarına başladık. En kısa zamanda vakfiyeyi sergiye alacağız. Bu vakfiye çok önemlidir. Burada Selçuklu döneminde çok yaygın olan kervansaraydaki düzen hakkında bilgiler yer almaktadır" ifadelerini kullandı.


Erciyes'in isminin geçtiği 2 bin 800 yıllık kitabe Kayseri'ye getirildi
Erciyes'in isminin geçtiği 2 bin 800 yıllık kitabe Kayseri'ye getirildi
Erciyes'in isminin geçtiği 2 bin 800 yıllık kitabe Kayseri'ye getirildi
Erciyes'in isminin geçtiği 2 bin 800 yıllık kitabe Kayseri'ye getirildi
Erciyes'in isminin geçtiği 2 bin 800 yıllık kitabe Kayseri'ye getirildi
Erciyes'in isminin geçtiği 2 bin 800 yıllık kitabe Kayseri'ye getirildi

Arkeoloji, İstanbul, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erciyes'in isminin geçtiği 2 bin 800 yıllık kitabe Kayseri'ye getirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Gençler, devraldıkları bayrağı çok daha ileri seviyeye taşıyacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Gençler, devraldıkları bayrağı çok daha ileri seviyeye taşıyacak Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere kamera arkası pozlarını takipçileriyle paylaştı Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere kamera arkası pozlarını takipçileriyle paylaştı İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti Beşiktaş'ın Ghezzal rüyası sona eriyor! Fransızlar bonservis çıtasını çok yükseltti Beşiktaş'ın Ghezzal rüyası sona eriyor! Fransızlar bonservis çıtasını çok yükseltti Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı

Son Dakika Haberleri
18:40 Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu!
17:59 İngiltere'de bir polis memuru, durdurmak için Filistin yanlısı protestocuların yanına gitti, onlara katıldı
17:47 Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!
17:43 Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor?
17:36 Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı
17:26 Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı
17:10 Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı
17:07 Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı
17:02 İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz
16:35 Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!
Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma: Anlaması çok basit Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma: Anlaması çok basit         
21:04
TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altınordu, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altınordu, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti         
20:51
Son Dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi 12-19 Haziran tarihlerinde yapılacak Son Dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi 12-19 Haziran tarihlerinde yapılacak         
20:37
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maç başladı Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maç başladı         
20:13
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi         
19:37
Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor         
19:02
Korona tedavisi gören kadın, hastanenin yedinci katından atladı Korona tedavisi gören kadın, hastanenin yedinci katından atladı         
18:45
Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!         
17:48
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu         
16:51
Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi         
16:17
Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi         
16:16
Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Cinayet anı kamerada Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Cinayet anı kamerada         
15:51
Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı         
14:43
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı 1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı         
14:02
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 21:17:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erciyes'in isminin geçtiği 2 bin 800 yıllık kitabe Kayseri'ye getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement