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Erciyes'in naimleri Romanya'ya giyiyor

27 dakika önce

Erciyes'in Naimleri Projesi kapsamasında Halter sporuna başlayan sporculardan Melisa Güneş ve Muhammed Akkaya Avrupa Halter Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Erciyes'in naimleri Romanya'ya giyiyor, System.String[]

Erciyes'in Naimleri Projesi kapsamasında Halter sporuna başlayan sporculardan Melisa Güneş ve Muhammed Akkaya Avrupa Halter Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.


17-28 Ekim 2019 tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde yapılacak olan U23 ve Gençler Avrupa Halter Şampiyonasında ülkemizi milli mayoyla temsil edecek sporcularımızdan Melisa Güneş 45 Kg Gençler kategorisinde, Muhammed Akkaya ise 55 kg Gençler kategorisinde yarışacak.


Kayserili sporcularımız Ankara ve Kocaeli'nde yapılan kamplarda son hazırlıklarını tamamlayarak hareket saatini beklemeye başladı.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Murat Eskici, 2015 yılında İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Erciyes'in Naimleri Projesi kapsamında spora yönlendirilen sporcularımızın Uluslararası platformda ülkemizi temsil etmesinin gurur verici olduğunu belirterek, İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Gökhan Taşçı'ya da katkılarından dolayı teşekkür etti. Milli Sporculara katılacakları Avrupa Şampiyonasında başarılar dileyerek şanlı Türk Bayrağımızı göndere çektireceklerine inandığını belirtti. - KAYSERİ

Erciyes, Romanya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:21 Kaynak: İHA
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