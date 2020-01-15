Erciyes'in pistleri yarıyıl tatilinde dolacak - Son Dakika
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Erciyes'in pistleri yarıyıl tatilinde dolacak

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene yarıyıl tatilinde de kayakseverlerin ilk tercihleri arasında yer aldı.

Erciyes'in pistleri yarıyıl tatilinde dolacak, System.String[]

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene yarıyıl tatilinde de kayakseverlerin ilk tercihleri arasında yer aldı.

Sömestir için yapılan rezervasyonlarla doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığı kayak merkezinde, yoğun geçecek bir tatil dönemi heyecanı daha başladı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, Erciyes'in bilinirliğinin artmasıyla kayakseverlerin daha çok tercih etmeye başladığını söyledi.

Ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Cıngı, yarıyıl tatilinin kış turizminin zirve yaptığı dönemler olduğunu belirtti.

Daha önceki yıllarda da yarıyıl tatilinde yoğun bir dönem geçirdiklerini aktaran Cıngı, "Aylar öncesinden otellerde rezervasyonlar yapılmaya başlandı. Otellerin tamamında sömestir döneminde doluluk oranı yüzde 100'e yakın. Bu hafta içi yapılacak rezervasyonlarla oteller tamamen dolacaktır. Hafta sonları bile Türkiye'nin birçok yerinden misafir ağırlıyoruz. Uzun bir tatil dönemi olan sömestirde de bu yoğunluğu yaşayacağız. Geçen sene kırmış olduğumuz rekoru bu yıl egale edeceğiz." diye konuştu.

Erciyes'i tercih ettiren ayrıcalıklar

Cıngı, Türkiye'nin doğusundan batısına birçok kayak merkezi olduğunu ancak Erciyes'in bazı özellikleriyle bu merkezlerin önüne geçtiğini belirterek, kayakseverlerin tercihindeki etkenleri şöyle sıraladı:

" Kayseri, Türkiye'nin kavşak noktasında. İstanbul, İzmir, Antalya gibi şehirlerden direkt uçuşlarla kente ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Havalimanından 15 dakika içinde kayak merkezine gelebiliyorsunuz. Ankara, Konya, Adana gibi büyük şehirlerden de birkaç saatlik kara yoluyla merkezimize ulaşılabiliyor. Erciyes'in uluslararası bir master planı çerçevesinde Alpler'deki kayak merkezleri gibi yapılaşmış olması, uzun pistleri, pistlerin birbirine bağlantısı, Kapadokya'ya 45 dakikalık mesafede olması kayakseverleri cezbediyor. Dolayısıyla kayak yapmak için Erciyes'e gelen bir vatandaş, Kapadokya'nın güzelliklerini görme imkanı da elde ediyor. 6 bin yıllık bir şehir olan Kayseri'yi ve mutfağını tanıma imkanı buluyor. Kısacası Erciyes'le bütünleştirebileceğiniz kış turizmi dahilinde çok farklı turizm çeşitleri var. Hem yerli hem de yabancı misafirlerimiz için bu unsurlar etkili oluyor."

Bilet fiyatlarının da kayakseverlerin Erciyes'i tercih etmelerinde etkili olduğunu aktaran Cıngı, sezonluk bilet alan bir misafirin 2,5 liraya teleferik kullanabildiğini ve bunun hiçbir kayak merkezinde mümkün olmadığını kaydetti.

"Turistlerin beklentisini karşılıyoruz"

Yarıyıl tatilinde de çok sayıda yabancı misafiri ağırlayacaklarını belirten Cıngı, şöyle devam etti:

"Farklı ülkelerden Kayseri'ye yapılan direkt uçuşlara bu yıl da sayısını artırarak devam ediyoruz. Bu yıl hem Alpler'e hem de Rusya bölgesine yeterince kar yağmadığını biliyoruz. Bu da o bölgelerden Kayseri'ye gelişleri artıyor. Önemli olan gelen turistin beklentilerini karşılayabilmek. Turistler burayı tercih ettiğine göre biz beklentilerini karşılıyoruz demektir. Tabii ki dünyanın her yerine kar yağsın isteriz ama hazırlıklar tamam olunca, Erciyes de bu pazarda bilindik bir merkez olunca kayakseverleri buraya yönlendiriyor."

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Mahmut Akay ise "Bu sene sezon çok güzel başladı. Kar yeterli seviyede yağdı. Sömestir yoğunluğu şimdiden başladı. Tatil döneminde de yüzde 100'lük doluluk oranına ulaşmak üzereyiz. Bu dönemde misafirlerimize kayak yaptıkları zamanlarının dışında Kapadokya, balon, kültür ve şehir turları sunuyoruz." diye konuştu.

Kayseri, Türkiye, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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