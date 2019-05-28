Son Dakika Haberleri: Erciyes'in şairlerinden Başkan Cabbar'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Erciyes'in şairlerinden Başkan Cabbar'a ziyaret

16 dakika önce

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Genç Yazarlar Projesi kapsamında, Erciyes Ortaokulu Müdürü Süleyman Önder ve Türkçe Öğreteni Zeliha Erken'in teşvikleriyle kurulan Erciyes Ortaokulu Genç Yazarlar Kulübü öğrencilerinin kaleme aldığı şiirler 'Erciyes'in Şairleri' ismiyle kitaplaştırıldı.

Erciyes'in şairlerinden Başkan Cabbar'a ziyaret, System.String[]
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Genç Yazarlar Projesi kapsamında, Erciyes Ortaokulu Müdürü Süleyman Önder ve Türkçe Öğreteni Zeliha Erken'in teşvikleriyle kurulan Erciyes Ortaokulu Genç Yazarlar Kulübü öğrencilerinin kaleme aldığı şiirler 'Erciyes'in Şairleri' ismiyle kitaplaştırıldı.

Kitaplarını hediye etmek için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret eden öğrenciler, imzaladıkları kitabı hediye ettiler. Genç şairleri ve hocalarını tebrik eden Cabbar Başkan; "Böylesi kalıcı bir esere imza attığınız için hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum" dedi. Cabbar ayrıca şiir yazmayı devam ettirdikleri takdirde bir dahaki şiir kitabı için Develi Belediyesi olarak sponsor olacağı müjdesini verdi.

Okul Müdürü Süleyman Önder ise Cabbar Başkan'a bu müjdesinden ve ilgisinden dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:29 Kaynak: İHA
Erciyes, Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı BİNGÖL BORÇ PARAYLA KURDUĞU TANDIRDA 500 EKMEK ÜRETİYOR Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 16:45:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciyes'in şairlerinden Başkan Cabbar'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]